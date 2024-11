Bardella veut du grand et du beau (selon Le Nouvel Obs), Alain Minc bazooke Macron, Bolloré et les autres; L'Express s'attaque aux arrêts maladie, Marianne aux politiques qui déléguent leurs cerveaux, Le Point à ceux qui n'en ont pas chez Mélenchon

Revue de presse des hebdos

Minc bazooke Macron, Bolloré et les autres; Bardella cherche la grandeur selon Le Nouvel Obs, et les diplomates une issue à la guerre en Ukraine; Marianne se demande si les politiques pensent, Le Point trouve que les LFIstes non; Stéphane Séjourné bachotte, et Eva Joly a été une plante verte.