Anne-Sophie Lapix & Johhny Depp n’ont rien en commun; Kim Kardashian sort en cagoule intégrale, Marion Maréchal (de la mairie) avec une couronne de fleurs; Le frère de Kate Middleton & la petite-fille de Johnny se sont mariés, Laeticia Hallyday a trinqué;

Après l'hommage à Johnny, Laeticia Hallyday fait la couverture de 4 hebdos cette semaine. Au menu également, le mariage Marion Maréchal-Le Pen, et Anne-Sophie Lapix à vélo

Des mariages, des ruptures, des coups bas, et des coups d’éclats : l’actu People est bigarrée cette semaine.



L’hommage à Johnny fait pschitt.

Laeticia Hallyay fait la couverture de 4 hebdos cette semaine, dont Paris Match, qui lui consacre une longue interview. L’opération à coeur ouvert (elle avoue qu’il s’est passé 4 mois avant le premier baiser avec Jalil Lespert; non, ils ne vont pas se marier; oui, il trouve sa place à côté du mort; oui Laura et David ont coupé les ponts et ils ne se parlent que par avocats interposés) dessine un couple attachant mais ne suffit pas à masquer l’échec de la soirée consacrée à l’Idole des Jeunes. Closer, Voici et Public évoquent les tensions qui ont émergé. Le nouvel amoureux d’abord, Jalil Lespert, qui ne devait pas venir « parasiter » la soirée du souvenir, mais qui a décidé malgré tout de faire une apparition. Il a été hué par les fans. Anne Hidalgo, ensuite, qui lit un message personnel de Laura, lors de son discours d’inauguration, une « humiliation » pour Public, et puis enfin, l’accueil mou pour ne pas dire glacial qu’a reçu le concert. Les fans étaient relayés au fond de la salle, derrière les VIP, les interprètes se sont succédés sans mise en scène, l’ambiance était terne, « rien a voir avec un show de Johnny » selon un fidèle. Bref la mayo a tourné et Laeticia encaisse les coups.



James Middelton s’est marié à Borne-les-Mimosas dans le Var. Le plus jeune frère de la future Reine d’Angleterre s’est uni à une française, Alizée Thevenet, «l’amour de sa vie, entouré de sa famille, ses amis et quelques chiens » selon le cliché qu’il a posté sur le net. La cérémonie était simple et « très sympathique » selon le maire du village qui a pu s’entretenir avec Kate et son royal mari, « dans un très mauvais anglais, mais sans être impressionné plus que ça. » Les Cambridge avaient fait le déplacement en toute discrétion pour assister à la cérémonie, leur voyage avait été tenu secret pour ne pas voler la vedette aux mariés. Aucune photo du jour J n’a fuité. Dommage ! Elles nous auraient peut-être permis de vérifier la rumeur rapportée par Public : une quatrième grossesse pour le couple, corroborée par l’absence de sorties publiques de Kate ces dernières semaines, comme avant les trois dernières annonces.



Marion Marchéal Le Pen aussi a dit oui ! C’était à Saint Cloud, le week-end dernier. L’élu s’appelle Vincenzo Soffo, il est italien, euro député d’extreme droite. La robe était blanche, sobre, et la mariée portait une couronne de fleurs très colorées : les photos de l’entrée dans l’église sont dans Public. Dans la famille, je voudrais le Grand-Père, Jean-Marie Le Pen arrivé très en retard, mais présent à la cérémonie. Absente en revanche, la fille, Marine Le Pen qui faisait sa rentrée politique à Fréjus. Public comme Closer ont eu l’idée d’aller farfouiller sur la liste de mariage, en ligne, pour savoir quels cadeaux avaient choisi le couple : une poêle, un backgammon, un permis bateau ou une participation à l’emploi d’une femme de ménage, le couple apparait, sans surprise, bien classique. Petite mention classe à l'italienne : le marié a mimé les menottes aux poignets à la sortie de l’église.



La nationalité britannique coûte 2 millions d’euros. C’est en tout cas ce qui a été promis par un collaborateur du Prince Charles qui a écrit noir sur blanc qu’au vu de ses dons, un richissime saoudien se verrait gratifié du titre de Chevalier de l’Empire britannique et que sa demande de nationalité britannique serait activement soutenue. La fuite est venue du Sunday Times, et l’auteur du courrier, le directeur de la Prince’s foundation a démissionné. Michael Fawcet n’en était apparemment à sa première bourde, selon Gala. Engagé à Buckingham depuis ses 17 ans, véritable doublure du Prince Charles - le magazine nous raconte que c’est lui qui mettait le dentifrice sur la brosse à dents, quand le futur roi s’était cassé le bras, avait déjà frôlé la porte pour avoir vendu des cadeaux royaux. Shame !



Beyonce et Jay-Z, en vacances sur un méga yacht à 3 millions d’euros la semaine. A bord, une piscine de 12 mètres, 11 cabines, des vraies cheminées pour regarder crépiter un feu de bois, un SPA de 200 mètres carrés, haut de 6 étages pour Public, de 12 pour Closer, les superlatifs s’empilent. Il se murmure d'ailleurs qu’il pourrait être la propriété de Jeff Bezos. Le couple y avait installé sa famille pour longer la côte italienne, photos de farniente sur le pont ou de sorties à terre, ultra stylées, à l’appui. Ca, ça ressemble à de vraies vacances !



Cette débauche de moyen semble bien loin d’Anne-Sophie Lapix. La présentatrice du 20H de France 2 s’est fait paparazzée dans les rues de Paris, à vélo, un immense sourire aux lèvres. Voici nous raconte le bel équilibre du couple qu’elle forme avec Arthur Sadoun depuis plus de 10 ans. Tous les deux sportifs, leur balade dominicale est sacrée. Un esprit sain dans un corps sain ?



Une nouvelle nuit de beuverie pour Johnny Depp. Selon Public, l’acteur s’est saoulé dans un bar hongrois et se serait même blessé à la main. A-t’il été pris dans une bagarre, comme un magazine américain le laisse entendre ? S’est-il défoulé sur un mur ? Ce serait d’ailleurs une habitude selon un proche cité dans l’article : « Il perd le contrôle, et trop souvent c’est lui qui est blessé à la fin. » En tous cas, les photos de l’ex de Vanessa Paradis se suivent et se ressemblent : mêmes vêtements sales, « teint gris, odeur d’alcool et de tabac, hygiène douteuse », voilà les termes employés par le mag, n’hésitant pas à placer le Pirate des Caraïbes « Au fond du trou ».



Kim Kardashian porte la cagoule intégrale au Gala du Met. Toute de noir vêtue en robe moulante, chaussures, gants, collants, jusque’à l’ensemble de sa tête, la reine des influenceuses a choisi une tenue intégralement opaque, ne laissant voir qu’une longue queue de cheval toucher terre, pas un centimètres de peau n’est visible, un choix diamétralement opposé à la surexpostion de chair à laquelle elle consent d’habitude. Le tout est quand même signé Balenciaga mais laisse perplexe, tant il parait impossible qu’elle puisse voir quoique ce soit. Un parti pris réussi apparemment, puisque le magazine Vogue s’extasie et applaudie des deux mains « cette ré-écriture des règles du tapis rouge ». Le gala de charité pour promouvoir la mode est organisé tous les ans, et donne lieu, à chaque fois, à un défilé d’excentricité. La fille de Madonna par exemple, pose en tenue des milles et une nuits, exposant ostensiblement ses aisselles poilues aux photographes. Rihanna et son boyfriend étaient enroulés dans des édredons. Jennifer Lopez avait revêtu un déguisement de Calamity Jane et la député démocrate Alexandra Ocasio-Cortez a fait écrire en lettres rouge sang « Tax The rich » sur sa robe blanche. Je ne vous dis pas combien elle a payé son ticket d’entrée (35.000 euros), ça pourrait la faire rougir.



Autre soirée incontournable cette semaine, à New York, les « MTV Music Awards », palmarès annuel des chanteurs et de leurs clips. La Reine de la soirée s’appellait Madonna. Mamy Mado avait la charge de donner le coup d’envoi de ce 40ème anniversaire et comme d’habitude, elle a envoyé du lourd, du chic, de l’élégant. Elle est sortie de sa voiture un voile de tulle sur la tête, mi mariée, mi nonne. Et sur scène, chacun a pu voir que la star a cédé à la tendance gros boule (ou popotin stratosphérique/derche atomique/fessier supercallipygistic) : en body/culotte SM, elle a d’abord gratifié le public d’un aimable, « nous sommes toujours là, enc… », puis s’en est allée, tournant le dos à la scène, laissant largement admirer ses nouveaux implants.



Et le chariot des desserts pour finir : Ilona Smet, la fille d’Estelle Lefébure et David Hallyday s’est mariée, à 26 ans, avec Karan Hamed, son compagnon depuis 9 ans. Gérard Jugnot porte des charentaises et s’est offert une paire émeraude, fabriquée sous ses yeux, dans un atelier historique en Charente. Kanye West s’est réabonné aux réseaux de son ex, Kim Kardashian. Britney Spears a annoncé ses fiançailles via son compte Instagram. Anthony Delon a rompu les siennes avec Sveva Alviti. Pour Corinne Masiero aussi, c’est le retour au célibat. Après 21 ans, elle a quitté Nicolas Grard, naturopathe. L’interprète du Capitaine Marleau vivrait maintenant en communauté près de Valenciennes, dans le Nord.

A la semaine prochaine,

Albert de Monaco enlace Charlène en Afrique du Sud; Ben Affleck achète une bague à New York; Florence Foresti cougar à la plage ?; Madonna dans une grotte pour son anniv; Britney Spears frappe sa gouvernante et Jalil Lespert est privé d'hommage à Johnny

Charlène de Monaco se cache à l'hôpital, la mère du fils illégitime d'Albert parade en Une de Match; Laeticia Hallyday recueille un enfant de Jalil; HerToo : Karine Viard a la main baladeuse; Kanye West & Kim Kardashian virent SM

David Hallyday boude l'hommage de Laeticia à Johnny; Albert de Monaco s'épuise à élever ses enfants seuls; Patrick Bruel est blanchi; Karine Le Marchand & Kylian M'Bappé se font défoncer par leurs proches, Beyoncé & Jay Z encenser par les Corses