Anne-Elisabeth Lemoine et Bertrand Chameroy se coup-de-foudrisent; Pierre Palmade bordélise Bordeaux; Madonna vomit des rivières; Jay-Z piline Beyonce; Barack Obama et Kate Middleton main-au-culisent leurs époux; Vincent Cassel et Shy’m célibatisent

Unes des Hebdos People

Mais aussi : L’ex de Kevin Costner veut ses retouches chirurgicales dans la pension alimentaire; le fils de Will Smith s’endort sur le bitume à Paris; Rihanna, mariée en secret ? Et Naomi Campbell accueille un deuxième enfant surprise.

Madonna va mieux, mais c’est pas encore ça. Les médias américains indiquent qu’elle est clouée au lit même si l’hôpital l’a libérée et la chanteuse continue de multiplier les symptômes d’une sévère septicémie (comme des vovos incontrôlables tout au long de la journée, entre autres). Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette femme est une machine ! Un jour seulement avant d’avoir perdu connaissance et d’avoir été intubée, elle visitait l’expo Lagarfeld à New York, refusant d’écouter son corps et tous les signes qu’il lui envoyait. Son entourage indique qu’elle était trop absorbée par les répétitions de son spectacle pour aller voir un médecin alors qu’elle souffrait de fortes fièvres depuis près d’un mois. Pauvre Robodonna.

Vincent Cassel est officiellement célibataire, ou plutôt, Tina Kunakey est officiellement avec quelqu’un d’autre. L’info est en une de Closer, la femme (ou l’ex-femme) de l’acteur s’affiche désormais avec un (jeune) beau brun. « C’est mon nouveau boy-friend aurait-elle annoncé à un physio parisien, avant de s’engouffrer dans le club avec ce jules. Et dans le canard, photo à l’appui, elle ne croise l’interprète d’Athos que pour s’échanger leur fille, Amazonie, comme si la garde partagée était déjà actée. Ouille.

Pierre Palmade ressort en boite et s’offre un mea culpa débraillé dans Paris Match. Installé à Bordeaux depuis sa sortie de l’hôpital, l’humoriste a fait une boulette cette semaine : il est sorti en boite et s’est fait filmer. Résultat la sphère Internet rugit sa désapprobation. Il est arrivé vers 3H du matin, reparti vers 5, « le temps de deux Rhum Coca » nous précise le magazine. Mais rassurez-vous, pas de toy boy ni d’injection de 3-MMC, c’était juste pour décompresser, promis. Et pour prouver sa bonne foi, le comédien a filé, dès potron-minet à la pharmacie, faire un test anti-drogue, sans prendre le temps de se sécher les cheveux ni même de fermer la braguette de son jean. Voici a une vision moins angélique : il s’agirait plutôt d’un retour à la case départ, c’est à dire, le milieu de la nuit, les bars gays et les coups d’un soir. Pour le mag, Pierre Palmade est aimanté par ce style de vie, « ne peut vivre sans ». il est déjà question de virées quotidiennes et non d’une petite fois pour décompresser, avec toutes les tentations qu’on imagine.

L’ex de Kevin Costner a fait ses calculs : il lui faut 248.000 euros par mois pour subvenir aux besoins des enfants, soit 6 fois plus que ce que l’acteur avait proposé. Mais quels besoins exactement ? Ben quoi, l’école, la gym, les burgers, les nippes, les vacances, juste l’essentiel enfin ! Petits détails déroutants sur la liste transmise aux avocats pour justifier de la somme, Madame aurait ajouter un coach sportif privé et des retouches de chirurgie esthétique… Heum, ça ne passe pas pour Robin des Bois qui du coup, lave son linge en public et balance les détails de leur divorce. « Je ne crois pas que les enfants aient besoin de ces soins. C’est Christine qui y a recourt ». Ah bon ?

Le fils de Will Smith s’est endormi sur le trottoir, entre deux poubelles, au petit matin de la fête de la musique. Chez Public, on ne sait pas ce que Jaden, 24 ans, a fumé malgré des zooms sur de biens étranges cigarettes artisanales, et une pipe électronique mais on sait que la soirée fut longue, depuis le défilé Vuitton de Pharell Williams au gros dodo sur la bitume.

Beyonce se mouille les cheveux quand elle nage dans la piscine. Ben, ce n’était pas évident. Prise en flag d’un bon bain rafraichissant collé-collée avec son mari Jay-Z, les photos sont à la une Closer, Public et Voici, Madame Carter a l’air aux anges. L’occasion de voir que, sur les rives du Lac de Côme, en Italie, l’entente est toujours calliente entre les deux stars après vingt ans de relation et 3 enfants et que les jeux de piscines ont toujours la côte.

Anne-Elisabeth Lemoine et Bertrand Chameroy vivent une idylle secrète et se sont fait toper. Le couple est en une de Voici et la paparazzade laisse peu de place au doute. Le mag nous apprend que la romance a débuté il y a peu alors que les deux collègues, respectivement 52 et 34 ans, présentaient leur émission depuis Cannes. Malgré des « engagements sentimentaux réciproques », les deux journalistes voleraient des petits moments à leur quotidien en se donnant rendez-vous tôt le matin et ce malgré leurs « engagements sentimentaux » respectifs. Au vue des photos, cet aspect risque de changer rapidement.

Public voit Kate et William au bord du divorce, Closer, complices comme jamais, et nous ? Rien du tout. Tout est question d’interprétation : sur une photo à Ascot, le célèbre champs de courses hippiques anglais, on voit Kate esquisser un geste vers son mari. Pour les uns, c’est une main aux fesses, hop, un petit geste coquin tentée dans la cohue d’un rendez-vous mondain alors que pour les autres, il s’agit d’un geste délibérément dénigré par le Prince, signant ainsi les « complications » qui s’accumulent au sein du couple. En vrai ? On ne voit rien sur ce cliché, si ce n’est le chapeau rouge coquelicot « aussi large qu’un parasol » de la Princesse et aucune expression du futur roi. S’il fallait une vraie référence de main-au-people, prenons plutôt exemple sur Barack Obama ! Alors qu’elle monte un escalier, en pleine visite de l’Acropole, l’ancien président, quelques marches derrière elle, marque son soutien bien ciblé : au panier !

La rumeur bruisse : Rihanna s’est-elle mariée en secret ? Un gros diamant sur le doigt de la chanteuse et une dédicace à « sa femme » - « wife » dans le texte de ASAP Rocky en plein concert ont mis le feu aux poudres. Enfin, ont rallumé la bougie chauffe-plat qui se consume depuis presque un an, quand, défiant toutes les lois de l’élégance, le rappeur a exposé son « grillz », sorte de dentier décoré, sur lequel était écrit « Marry me ? » et que la concernée a répondu par le même canal mais dans sa propre bouche « I Do ». Depuis, tous les yeux traquent la cérémonie, rêvant peut-être d’une débauche kitsh à la Kardashian, mais c’est raté. Il se murmure qu’une cérémonie sur la plage, toute simple aurait pu avoir lieu loin des paparazzis. Comme quoi, quand on veut, on peut…

Autre secret bien gardé : un deuxième enfant est arrivé chez Naomi Campbell, 53 ans. Un petit garçon, deux ans après sa sœur. « Il n’est jamais trop tard pour devenir mère» selon le super model. Le Daily Mirror évoque carrément une grossesse mais se garde bien de dire qui a accouché…

Marion Cotillard et la dure loi de l’écologie. L’actrice très engagée en faveur du climat a apporté un soutien « absolu » au mouvement « Soulèvement de la Terre » récemment dissout. L’occasion en or saisie par Closer et des dizaines d’internautes de rappeler à l’actrice qu’elle nage souvent en plein paradoxe : ses nombreux trajets en avion, ses pubs pour les sacs Dior ou encore sa place réservée en front row de tous les défilés Chanel… L’écolo en « bois » ou en carton, c’est selon, ne fait pas décidemment pas l’unanimité.

Il fallait s’appeler Beckham pour ne pas avoir l’air truffe au défilé Jacquemus. David et Victoria s’étalent dans presque tous vos hebdos, habillés de crème, voguant sur un petit bateau, comme sur une gondole du Grand Canal. C’était l’idée farfelue du jour : inviter les spectateurs à prendre place sur son petit bateau perso bien rangé en rangs d’oignons pour regarder passer les mannequins dans les jardins de Versailles. Mais pas question de risquer un remake de Pince-Me et Pince-Moi par conséquent, il y avait non seulement un rameur oreillété et costarisé à bord, mais surtout, 4 hommes grenouilles à la flotte, tout de noir vêtus pour se faire le plus discrets possible, afin de pousser et conduire chaque petite embarcation au bon rythme. Dingue ou baltringue ? Brillant ou banban ? Poétique ou merd… Moi j’ai fait mon choix.

Et pour finir avec la pièce montée : Jean Dujardin et Marion Cotillard se croisent parfois au marché de Saint-Cloud. Sarah Ferguson a choisi de rendre public son cancer du sein : à 63 ans, et comme 55.000 femmes britanniques chaque année, l’ancienne belle—fille d’Elisabeth II a été opérée, il y a quelques jours « avec succès ». Le cheval de Guillaume Canet s’appelle James Bond. Amber Heard est venue défendre un film au festival de Taomina en Sicile : au programme, selfies avec les fans, sourires et remontage de pente. La Joe-bidenade de la semaine : l’animateur Arthur s’est crouté sur son plateau, 7 points de suture au genou à la clé. Neymar a reconnu (et s’est excusé) publiquement avoir trompé sa petit-amie enceinte et aurait l’absolution de recommencer « s’il reste discret ». Monica Belluci confirme : non seulement elle est bien en couple et amoureuse de Tim Burton, mais elle va aussi tourner sous sa direction dans le nouveau « Beetlejuice ». Shy’m est de nouveau célibataire : sa relation avec le fils d’Helena Noguerra, père de leur enfant n’a pas duré. Sarah Jessica Parker regrette de ne pas avoir fait de lifting, « le vrai, le vintage, celui que tu fais à 44 ans ».