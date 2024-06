Albert de Monaco reçoit un poireau d’Emmanuel Macron, Abba, un titre de noblesse suédois; Gérard Depardieu a une Tchèque dans sa vie, Madonna déjà un nouveau Kleenboy; Vanessa Paradis vapapouille Samuel Benchetrit; Emily Ratajkowski lance le citykini

Unes des hebdos People

Mais aussi : Kate ne revient pas avant l’année prochaine; Kate Moss plante le Roi Charles; North West et Jade Hallyday en prennent plein la poire et Harry Styles traine son spleen à Rome.

Comment va Kate au fait ? La réponse n’est pas claire, mais pour Closer, Public et Voici, les nouvelles ne sont pas rassurantes. D’abord annoncé à Pâques, puis à l’été, le retour public de la future Reine d’Angleterre ne devrait finalement pas intervenir avant l’année prochaine carrément. Elle a besoin de limiter le stress au maximum, selon les sources, et resterait bien au chaud à la maison. En chimio préventive, certains riverains l’ont toutefois vue à la sortie de l’école de ses enfants de temps en temps. Pour les mags anglo-saxons, la princesse réagirait bien au traitement et « verrait enfin le bout du tunnel ». Debout donc, mais pas non plus vaillante.

Albert reçoit le poireau, Charlène sort la banane. Et ce sont tous les Grimaldi qui gardent la pêche. A l’honneur en une de Point de Vue, la famille de Monaco poursuit sa saison en fanfare : la première victoire d’un enfant du Pays au Grand Prix de Formule 1 a tiré les larmes du souverain et la joie de la princesse, radieuse en tribune. Albert de Monaco, par ailleurs a reçu le Mérite Agricole - décoration surnommée le poireau, cette semaine des mains d’Emmanuel Macron pour récompenser « l’épopée tournée vers le progrès agricole », initiée par la famille du Rocher, il y a 300 ans… (?). L’occasion pour le mag de feuilleter l’album des sorties de l’année et il faut bien reconnaitre que le soleil est au beau fixe.

Et puis Abba a reçu l’ordre royal de Vasa, sorte de titre remis pour service rendu au pays suédois. Les quatre membres du groupe séparés depuis des décennies sont apparus côte à côte, les deux femmes en robes blanches, les hommes en costume sombre. Deux prix Nobel, de physique et de médecine ont également été distingués lors de cette cérémonie.

Du soleil aussi sur Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit, en amoureux à Venise. C’est la paparazzade de la semaine, en une de Voici. 8 ans après leur rencontre, le couple d’artistes se papouille dans un vaporetto le temps d’une escapade romantique. Main dans la main, quand ce n’est pas des bisous dans le cou, ils donnent clairement à voir qu’ils sont en pleine idylle !

Madonna prise en flag de pipeau : la diva s’est vantée récemment d’avoir visité la maison de Frida Khalo au Mexique, habillées des fringues de la peintre. Certains internautes outrés ont demandé des comptes aux gestionnaires du lieu, la Casa Azul. Verdict : la star n’a jamais mis les pied là-bas. Une anecd’honte qu’elle va peut-être raconter à son nouveau boy friend qu’elle enchaine comme des Kleenex. Exit le boxeur américain de 30 ans, et bienvenue le boxeur anglais de 34 ans… Le nouveau vit à Londres et aurait beaucoup de choses en commun avec notre Mémé Mado : « ils adorent la mode, Richard a été mannequin pour Burberry, ils ont donc beaucoup de références communes ». Ça c’est du solide…

Kate Moss a séché la Garden Party de Buckingham. Est-ce un nouveau signe que la brindille replonge ? Selon Public, le mannequin britannique avait bien été invitée pour cet évènement royal, parmi 4000 autres personnalités bien choisies. Elle avait commencé par refuser de venir, puis s’est ravisée 4 jours avant le jour J, obligeant le protocole à bousculer tous les plans de table. Et puis non, finalement, elle n’est pas venue. En gueule de bois ?

Harry Styles a le seum à Rome. Séparé de frais de la mannequin Taylor Russel, le chanteur est parti promener son spleen avec un copain en Italie. Selon Voici, qui nous montre en t-shirt tout mou et le visage fermé, il vit très mal sa rupture, lui qui était prêt à fonder une famille.

Kanye West et Bianca Censori sont de retour en Italie et prêts pour un nouveau grabuge. Dès la descente de l’avion, Madame avait les fesses à l’air et curieusement pas les seins, mais un oreiller pour la cacher quand même. Cette fois, le couple crado avait choisi de s’assortir en 100% blanc, le rappeur conservant sa tendance à se couvrir de la capuche aux pieds.

L’ainé de Kanye et Kim, North West a pour sa part ruiné le concert des 30 ans du Roi Lion. La comédie musicale a accueilli la fillette dans le rôle de Simba enfant. Et la performance était nulle : « Tout juste bon pour une représentation d’école primaire », « Remboursez nos places ! », « Honte aux parents », « Honte à Disney ! » sont quelques-unes des amabilités servies par les internautes. Aïe

Dur dur aussi pour Jade Hallyday qui en bave à Paris. L’ainée de Johnny et Leticia a commencé son stage chez Isabel Marrant et elle essuie une pluie de haine à chaque nouveau selfie : les internautes lâchent des remarques violentes ou sarcastiques sur ses tenues trop courtes, ses sacs à main trop chers ou sur ses ongles trop longs. Pourtant, elle au moins, ne chante pas.

Et puisqu’elle, elle le fait, pourquoi pas moi ? Emily Ratajkowski s’essaye aussi à l’a-polisme en pleine rue. Pour sa marque de nippes, la mannequin s’est promenée en bikini à New-York. Un modèle TRES échancré à motifs rouges et oranges sur fond blanc, des chaussettes blanches, des baskets rouges et un café glacé à la main. Elle s’est elle-même taguée avec la légende « Citykini ! ». Tient-on là la tendance de l’été ?

Meghan Markle s’est fait tailler un costard (et gratuit celui-là) par la première dame nigérianne. « On n’est pas au Met Gala ici. Pourquoi Meghan est-elle venue ? Nos filles ne doivent pas imiter les stars de cinéma américaines. » Ce discours un brin rétrograde, puisqu’il visait les tenues dénudées de la Duchesse de Sussex, était prononcé pour honorer les femmes du pays. « La nudité n’est pas accepté dans notre culture ». Ok, la femme de Harry montre parfois ses épaules, mais enfin, ce n’est pas une Kardashian quand même.

Le scooter des débuts de l’idylle Gayet/Hollande a été acheté 20 500 euros aux enchères. Sur le marché, la valeur de cet engin à 3 roues qui cumulent 34.000 kilomètres n’aurait pas dépassé les 4000 euros. L’acquéreur est propriétaire d’un musée automobile dans le Maine-et-Loire. Il s’est dit ravi de pouvoir présenter ce morceau de « l’histoire de France » à ses visiteurs.

Tom Cruise s’est offert une virée en hélico au-dessus de Fort Boyard et de la Dune du Pilat. Selon Voici, la star américaine serait en repérage pour son prochain projet. Un Mission Impossible numéro 78 ? Pour l’instant on ne sait pas. Mais à le voir sur le tarmac de La Rochelle passer avec aisance du cockpit du jet, à celui de l’hélico, il y aura sûrement de gros engins…

Closer lève le voile sur la compagne de Gérard Depardieu : Oui, Gérard Depardieu a « une compagne et c’est au détour d’une sombre altercation en Italie où l’ogre et un paparazzi en sont venus aux mains, qu’on a appris la nouvelle. La jeune femme est une « artiste tchèque », Magda Vavrusova et de son propre aveu serait « tombée amoureuse » en 2017. Faut-il comprendre qu’ils sont en couple depuis tout ce temps ? En tout cas, elle trouve son homme « libre, extraordianirement cultivé, unique » et propose sa grille de lecture : il manque « terriblement d’amour propre. En public, il se met en scène, cherche le bon mot pour attirer l’attention et parfois dérape. » Selon quelques-unes, il n’y aurait pas que les mots qui dérapent…

Pierre Niney, une fois n’est pas coutume s’est affiché avec sa compagne sur les tapis rouge de Cannes. L’acteur a même roulé un patin en direct à. Natasha Andrews, l’australienne qui partage sa vie depuis 15 ans.

Pas de bisou en revanche pour François Civil et Adèle Exarchopoulos,qui surfent encore sur le non-dit de leur histoire et à qui Closer prête un « belle complicité » à la ville comme à l’écran et décerne la palme du Glamour.

Lio a décidé de lancer une cagnotte pour financer son prochain album. Selon la brune qui ne compte pas pour des prunes, les labels ne se précipitent pas pour signer une chanteuse pop de 60 ans. Alors, elle a décidé de prendre les choses en main : vous pouvez certes faire un don classique, en préachetant l’opus, mais également vous offrir un t-shirt à son effigie, ou plus créatif, jouez à une tombola dont le lot principal est un apéro avec la chanteuse. A vot’ bon cœur et à vot’santé !

Au rayon des affaires pas jojos, vous trouverez cette semaine : l’animateur Cauet, finalement mis en examen pour viols et agressions sexuelles après une garde à vue de 48H. Pierre Palmade, jugé pour blessures involontaires et non pour homicide. Et Edouard Baer, à son tour accusé d’agressions et de harcèlement : 6 femmes témoignent mais ne portent pas plainte : toutes racontent des gestes déplacés et des appels trop insistants. Le comédien « qui ne se reconnait pas » dans ces comportements a présenté ses excuses.

Et pour finir avant avant de rouvrir un parapluie, la Reine Camilla est plus Chronique de Bridgerton que The Crown. Le Prince William a accepté d’être le « usher » - sorte d’aboyeur de luxe au mariage de son meilleur ami. Même Jared Leto a compris qu’il ne fallait plus jamais circuler en voiture à Paris. L’acteur chanteur s’est rendu à son propre concert à Bercy, en métro. Dans le documentaire biographique sur Céline Dion, on apprend que les symptômes de sa maladie avaient commencé il y a 20 ans mais que la diva avait choisi de les ignorer. La chanteuse Adele aimerait un deuxième enfant, une fille, lorsque son show à Vegas sera terminé. La troisième fille de Brad Pitt et Angelina Jolie décide de laisser tomber le patronyme de son père : après Zahara et Shiloh, Vivienne ne veut plus être appelée que Jolie. Jay-Z et Beyonce ont fait une apparition à Roland Garros, comme Kylian MBappé et Voici, le Grinch de la semaine sous-entend qu’ils pourraient avoir été rémunérés pour le faire.