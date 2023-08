Albert de Monaco fête les 20 ans de son (autre) fils sans Charlène; Elisabeth Borne clone son été, Kanye West low-clone Kim K; Madonna retrouve forme humaine &toy boy, Britney Spears se fait lécher cuisse &pied; Benjamin Millepied rechasse Natalie Portman

Unes des hebdos People

Mais aussi : Rihanna a eu un deuxième fils; Florent Pagny arrête l’alcool; Laetitia Casta &Louis Garrel, comme Mélissa Theuriau &Jamel Debouzze trustent la Corse et le bonheur et la Princesse Kate se dandine en rave

Madonna officialise avec le petit Josh, 29 ans. Voici nous apprend que la star a profité de son anniversaire, célébré à Lisbonne entourée de famille et amis, pour présenter son nouveau toy boy à tout le monde. Rocco, notamment, son ainé, ne l’avait jamais rencontré. Que dire de ce Josh, si ce n’est qu’il est grand, fort et beau (sinon, à quoi bon, franchement ?) et qu’il est propriétaire d’une salle de boxe où David, le cadet de 17 ans s’entraine régulièrement. Selon le mag, le jeune homme est resté très présent pendant que Mémé Mado était en rade à l’hôpital. On notera que la chanteuse avait une bien meilleure mine - c’est-à-dire un visage normal, sur la video qu’elle a posté de l’évènement. Lui ferait-il vraiment du bien ?

On prend les mêmes et on recommence : Elisabeth Borne prend exactement les mêmes vacances, avec la même personne et dans les mêmes vêtements que l’année dernière. Paris Match est très précis, photos à l’appui, évidemment : La Première Ministre et son -on-ne-sait-pas-très-bien-quoi, ami, amant, compagnon, mari ? Patrice Obert sont sur une base nautique près de Saint-Tropez, en short, en marcel et en baskets, copier-coller du mois d’Aout 2022. Conclusion du mag : « circulez, il n’y a rien à dire, la com est archi verrouillée ». Bon vent !

Laetitia Casta et Louis Garrel barbottent en Corse et c’est la belle vie. La paparazzade est à retrouver dans Public, en une et en reportage. Les deux acteurs, radieux, aident leur petit Azel, 2 ans, à dompter la Méditerranée. Entre deux câlins, le petit garçon est le centre de cette journée à la plage. L’ancien mannequin n’arrête pas une seconde : elle joue au volley – et a au passage une version bien à elle de rattraper la balle, très aplatie sur le sol. D’un peu plus près on aurait aussi pu dire qu’elle a pris une belle gamelle en gardant le sourire. Bref, en maman attentionnée, elle lui met de la crème, fait le cheval et le porte sur son dos. Et hop, une fois le soleil disparu, le petit bonhomme repart sur les épaules de son père. Vive les vacances !

Et c’est presque tout pareil pour Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, mais eux sont sur un bateau, plus au sud de l’île. Le comédien et la productrice prennent soin de leurs enfants, savourent les câlinades au gout salé et n’oublient pas de faire un peu d’exercice, paddle ou pêche.

Benjamin Millepied surprend Natalie Portman en Australie. Le couple se donnerait-il une nouvelle chance ? C’est ce qu’affirme Public. Le danseur et chorégraphe a décidé de sortir toutes les rames possibles, car selon un proche « il sait qu’il a fait une grosse bêtise » et veut à tout prix retrouver l’équilibre familiale. Ensemble, donc, ils ont assisté à la finale de la coupe du monde féminin de foot à Sydney. Leur fils, Aleph faisait également partie du voyage. Est-ce que la surprise a marché ?

Rihanna a accouché d’un second garçon. Le petit bonhomme est né au début du mois d’août et comme pour le premier, peu d’info ont fuité pour l’instant, l’annonce a été plutôt discrète. La star aurait dit que sa « famille était maintenant au complet » et compte désormais se consacrer à ses deux petits de 15 mois d’écart.Il se murmure tout de même que Rihanna et Rocky, aimerait trouver un prénom en R pour le frère de Rza. Raoul, René, Ravi, Robert ? Non ? Ça ne vous tente pas une petite touche française ?

Florent Pagny jette le sucre et l’alcool aux orties. Et il pourrait bien devenir complètement végétarien. Le chanteur adopte ce nouveau régime pour mettre toutes les chances de son côté face au cancer du poumon. Selon Closer, la maladie n’évolue plus : ni bonne, ni mauvaise nouvelle, ça laisse en tout cas à l’interprète de « Savoir Aimer » la possibilité de monter sur scène et d’arborer sa plus belle tenue crocodile : pantalon + bottes en aligator (ou en imititation, qui peut le dire ?) et grand manteau de cuir. Une armure, vous dites ?

Britney Spears se sent un peu choquée par la demande de divorce de son ex mais réplique avec une série de photos d’elle, portée par 4 jolis garçons, qui lui lèchent, ensuite – littéralement, les bottes. Des détails sur les disputes extrêmement violentes entre les deux parties commencent à sortir, comme cette fois, dans un hôtel à Londres, où la chanteuse est tombée sur une table et a dû se faire recoudre. Les craintes pour sa santé mentale ne font qu’augmenter et à la voir dans les rues de Los Angeles – et dans Voici, errant, hagarde et débraillée, on valide.

Posh a-t-elle fait tomber son iphone à la flotte ? Ou bien fait-elle une détox digitale comme Margot-Barbie Robbie et Ryan-Ken Gosling, totalement absents des réseaux de tout l’été ? Victoria Beckham a été shootée plusieurs fois en train de prendre des photos de ses vacances en Italie : Cruz qui fait des saltos depuis le pont du bateau, David qui vient surprendre Harper alors qu’elle bronze tranquille, ou encore ses hommes dans la belle lumière du soir. Mais au bout de son pouce, point de doudou à la Pomme, mais un petit appareil photo des familles, avec zoom et déclencheur. Manquerait plus qu’elle ait pris un petit cours pour choisir ses ASA pour déclencher le grand retour du reflex argentique.

Alexandre Grimaldi a fêté ses 20 ans avec Albert de Monaco, mais sans Charlène. C’est la mère, Nicole Coste qui a posté une photo de la joyeuse tablée et surtout du gâteau, aux couleurs de Monaco avec les armes de la Principauté bien au centre. Une manière toute en finesse de rappeler qui est son fils : l’ainé du souverain, bachibouzouk !

Andy MacDowell a marié sa fille. Margaret Qualley 28 ans a épousé le musicien Jack Antonoff près de New York, les pieds dans le sable. Taylor Swift, Zoe Kravitz ou encore Cara Delevingne sont venus trinquer et la fête a duré deux jours.

Kanye West utilise une énorme ficelle pour attirer l’attention en Italie : il met sa femme à poil. Comme il avait entrepris de remodeler Kim Kardashian, il semblerait qu’il soit à l’origine du style plus que douteux de la nouvelle Madame West. L’histoire ne dit pas à quel point elle est d’accord pour s’exposer autant, mais au vu de ses looks d’avant mariage, on peut dire que oui. Des centaines d’internautes ont été choqués de voir Bianca Censori, se promener nue. Bon, pas tout à fait, mais un collant sans culotte et un top en lycra transparent, c’est pareil, non ? L’architecte a ainsi multiplié les apparitions outrancières, pendant que Monsieur, s’il est parfois pieds nus – oui même en ville, conserve son gros blouson noir et se couvre le visage d’une écharpe. Les experts anglo-saxons ne s’y trompent pas : la tactique est « so cheap ! »

Le Prince William n’aime pas avoir les fesses à l’air. CQFD puisqu’il ne porte jamais de kilt. En tout cas pas assez au gout de la presse et du tailleur officiel de la couronne, qui rêve de sortir son tartan pour lui tailler une jolie jupe.

Et pour finir avec une (enfin des) Dune(s) Blanche(s), Sienna Miller, 41 ans attend son deuxième enfant. La Princesse Kate est sortie en rave : elle a picolé, dansé jusqu’au petit matin, et lâché un pourboire de 800 euros. Bon, le tout avait été discuté avec la sécurité et une douzaine de garde du corps n’ont pas lâché ses baskets, mais c’était quand même le fun ! Angelina Jolie avait aussi des plans pour ses autres enfants : après Vivienne, engagé comme assistante personnelle, Pax et Maddox, les deux ainés seront employés comme assistants réalisateur sur son prochain film. Finalement c’est Irina Shayk qui a remporté la queue du mickey Tom Brady : le mannequin se dit déjà très accro de l’ex de Gisèle Bündchen, alors qu’il avait fait tourner Kim Kardashian et Shakira en bourriques au début de l’été. Elon Musk consomme une drogue dure, de la Kétamine, à outrance et c'est la raison de toutes ses décisions boulot un peu limite : voilà ce que révèle la dernière enquête de Ronan Farrow (oui, celui qui a sorti l'affaire Weinstein) dans laquelle il met en lumière l'influence déraisonnée (-able ?) du buisnessman sur le monde.

