Albert de Monaco donne des nouvelles (semi) rassurantes de Charlène; Angie Jolie prend un French lover, Emmanuel Macron une douche froide surprise; Orelsan se la joue Willy Wonka, Paris Hilton se la joue chatte; Madonna se bat pour les droits de son cul

Charlène remporte la majorité des couvertures People, encore cette semaine.

Cette semaine, nos hebdos nous racontent de jolies histoires. Un peu comme des contes de Noël en avance : les ficelles sont un peu grosses, les sentiments, sirupeux, mais on a envie d’y croire.



Charlène de Monaco n’en finit plus de faire la Une des magazines People. Cette fois, il parait admis que la princesse souffre d’un mal plus important mais aussi plus mystérieux qu’une infection ORL, « un épuisement profond » physique et mental selon le communiqué du Palais. « Tout s’est parfaitement déroulé dans les premières heures jusqu’à ce qu’on se rende à l’évidence : elle n’allait pas bien du tout » a même déclaré Albert, racontant par ces mots le retour de sa femme sur le rocher après plus de six mois de convalescence en Afrique du Sud. L’ancienne nageuse aurait alors elle-même, décider de s’isoler dans une clinique. « Elle avait pris sa décision, mais nous voulions qu’elle la confirme devant nous », c’est-à-dire son mari, ses frères et sa belle-soeur. Tout va bien alors ? Sauf qu’une petite phrase du souverain fait un peu froid dans le dos, et peut laisser supposer que la Princesse n’est pas tout à fait à l’origine de ladite décision. Albert rapporte qu’au moment de faire ses bagages, « elle était calme et coopérante ». Ah ? et avant, elle ne l’était pas ? Pour Gala, tout de même, « l’exfiltration s’est bien déroulée ». Les visites ne seront autorisées que dans plusieurs jours, voire semaines. Reste alors les petits jumeaux, 7 ans tout bientôt, chapeautés par Tante Caroline et Tata Stéphanie, qui agitent des pancartes faites de leurs petites mains, « On t’aime, Maman » « Tu nous manques ». Touchants.



Djamel Debbouze, Melissa Theuriau et leur fille en couverture de Public. Il n’y a rien de spécial, juste le plaisir de contempler un petit morceau de bonheur. Des parents qui se promènent dans Paris, en compagnie de leur cadette de 10 ans, visage flouté et portable déjà vissé en bandoulière. L’acteur et la productrice sont beaux, heureux, ils se prennent en photo, donnent quelques sous à un musicien de rue. Un film de Claude Lelouch, une chronique de la belle vie, quoi.

Closer voit Zemmour Papa. C’est le scoop de la semaine pour le mag qui prévoit la naissance d’un petitJean-Claude ou d’une petite Thérèse pour le mois de Mai. Et la maman ne serait autre que Sarah Knafo, sa conseillère de campagne de 28 ans. Alors que le divorce du presque candidat n’est pas encore prononcé (ni même accepté par la première épouse apparemment), ce serait le quatrième enfant pour lui, le premier pour elle. L’annonce est faite autour d’une petite paparazzade dans un parc parisien où le couple, dont on dirait qu’ils portent le même manteau, se tient bras dessus, bras dessous, souriant et élégant. Les semaines à venir nous diront si oui ou non, le test était bien positif.

Yves Lecoq a besoin d’argent. C’est du moins ce que croit savoir Closer qui en veut pour preuve la vente récente de l’un des quatre châteaux de l’imitateur des Guignols. La bâtisse de 900 mètres carrées, située à 20 kilomètres de Paris, était louée pour des tournages. L’acteur aurait souhaité en tirer 18 millions d’euros, mais c’est pour la moitié, qu’elle vient d’être cédée à Xavier Niel.



Angelina Jolie s’affiche avec un joli français. C’était à Beverly Hills cette semaine : l’ex de Brad Pitt a débarqué à la première un tantinet confidentielle d’un documentaire signé JR et pris la parole avant que le film ne commence : « je suis venue t’embrasser. Merci pour l’espoir que tu nous donnes ». L’actrice et l’artiste parisien se sont rencontrés il y a 5 ans autour d’un projet avec Agnès Varda. Et depuis, ils se retrouvent régulièrement, avec ou sans les enfants, comme cet été, à Venise pour une escapade intimiste.



Louane se paye un garde du corps. Pas parce qu’elle trouve que ca fait plus star, mais bien parce qu’elle a peur ! Closer se remémore notamment une anecdote qui permet de comprendre pourquoi : un jour alors qu’elle était en retard, un « fan » qui voulait une photo, l’a tout simplement attrapée par les cheveux pour la retenir et obtenir ce qu’il voulait. L’interprète de « Je vole » en a développé une petite agoraphobie qu’elle soigne ouvertement chez le psy. Espérons que son Monsieur Muscle la rassure aussi un peu !



La famille de Céline Dion n’a pas apprécié « Aline ». Le parrain et la marraine de la star, soit un de ses frères et une de ses soeurs (ils sont quatorze enfants), ont descendu en flèche et en direct, le film de Valérie Lemercier. « On passe pour un gang de bougons, là, pi on a jamais manqué de rien à Charlemagne, on vivait pas dans une cabane au Canada. » Ils ne se sont pas reconnus, les personnages sont loin du réel, voire carrément caricaturaux. « Elle s’est payé un méchant trip sur le dos de la vie de Céline ». Après cette interview à la télé québécoise, « Elle », la principale visée, donc, Valérie Lemercier a annulé sa venue dans ce même show.



Eddy Mitchel, le ronchonchon de service tacle Laeticia Hallyday, et atomise sa gestion des différents hommages rendus à Johnny : « ça ne m’intéresse absolument pas. Bientôt, il mettront Johnny avec une plume dans le cul, accroché n’importe où… Je m’en fous. Je trouve ça même assez morbide. » Et paf !



Caroline Margeridon, palme d’or du franc-parler ! « Je suis anti-bobos et anti-écolos : ces hypocrites qui t’emmerdent avec leurs vélos alors qu’ils se meublent chez Ikea ». « Ma fille a un QI chiant. Elle a une rigueur que je n’ai pas. Je l’appelle Adolf ». « Mes enfants ? Ils ont eu un portable à 4 ans et une rolex à 16 ». Tout ça, dans une seule Interview accordée à Voici, la gouailleuse brocanteuse de France Télé se dévoile un poil grossière donc, mais assume avec panache, la réussite, le fric… et comme si cela ne suffisait pas pour voir en elle, un petit morceau de Bernard Tapis réincarné, elle devrait bientôt faire ses premiers pas d’actrice au Théatre… Après Nanard, Mamar ?



Madonna, le sein de la mère, les fesses de la p… Atlantico vous révélait déjà hier que la superstar avait à nouveau été censurée sur Instagram, à cause d’un cliché dévoilant un sein. Outrée par cette mesure inopinée, Madame X s’est empressée de reposter ses photos, vitupérant contre ces pudibonderies. « Pourquoi est-ce que les hommes peuvent montre leur torse alors que les femmes, jamais ? Pourquoi érotiser ce bout de chair, alors qu’il sert à nourrir l’enfant ?? C’est vrai Instagram, pourquoi censurer cet art, alors qu’il permet à chacun d’exercer son ironie et son sens critique ? Les Internautes s’en sont donné à coeur joie. Le rappeur "50 cent », par exemple à repris un cliché croquignolesque : on y voit dépassant de sous un lit, les fesses (sans culottes) et les jambes écartées de Madonna, saucissonnée dans un collant résille. En commentaire : « Voilà la photo la plus drôle : c’est Madonna sous son lit qui essaye de refaire « Like a Virgin » à 63 ans. Elle a les fils qui se touchent, si elle ne relève pas son vieux cul !», suivi d’une myriade de smileys explosant de rire. « On dirait qu’elle est coincée », « c’est Instagram ici, par Pornhub », et même « ça devient gênant »,… » ont ajouté d’autres commentateurs sarcastiques. Ridicule, mais vu un million de fois en 24H, quand même.



Orelsan se prend pour Willy Wonka. A l’image du chocolatier de Roald Dahl, le rappeur a glissé un ticket en or dans cinq exemplaires de son album, sorti ces jours-ci. Un bon moyen pour faire vendre physiquement l’opus, avec à la clé, non pas une visite de chocolaterie mais un accès à vie et gratuit aux concerts de l’interprète de « Basique ».



Et le medley habituel pour finir : Clara Luciani a appuyé sur un gros bouton et allumer tous les arbres des Champs Elysées pour Noël, en compagnie d’Anne Hidalgo. A l’occasion de Thanksgiving, Joe Biden a gracié les deux premières dindes de son mandat. Jean-Pierre Pernaut a annoncé souffrir d’un cancer du poumon. Après son mariage marathon, Paris Hilton est en voyage de noce à Bora-Bora, la source de ses posts dégoulinants n’est pas prête de se tarir. La série « 10 pour cent » a remporté le prix américain de la meilleure comédie aux International Emmy Awards. Salma Hayek a reçu une étoile sur Hollywood Boulevard. Elle était accompagnée pour l’occasion de son mari François-Henri Pinault et de leur fille, Valentina Paloma, 14 ans. Victime d’un malaise sur scène, Catherine Ringer s’est effondrée sur le plateau. La chanteuse a du interrompre le concert qu’elle donnait à Liège, après 3 chansons. La chaudière de l’Elysée a claqué alors qu’Emmanuel Macron prenait une douche… glacée du coup. Carla Bruni s’est inscrite sur TikTok.