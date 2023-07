Albert &Charlène de Monaco ne fêtent pas leur anniv de mariage, Natalie Portman sort sans son alliance; Ricky Martin quitte son mari, Rihanna son job, Céline Dion Vegas; Britney Spears se prend une gifle Victor-wembanyamesque; Jay-Z &Beyoncé jouent au Uno

Unes des hebdos People

Pas d’effusion, pas d’évènement, pas de séance photo pour l’occasion : l’anniversaire de mariage d’Albert et Charlène de Monaco serait passé presque inaperçu. Le 2 juillet, 12 ans après le jour J, rien sur le compte Insta de la Princesse, mais un cliché recyclé sur celui du Palais Princier, pris en avril, où on voit le couple souriant, portant le même blaser. On aurait dit qu’il n’y a que celui qui tient le google calendar qui s’en est souvenu.

Sophie Marceau va passer son été seule à Paris, dans une ambiance studieuse. La preuve est en couverture de Public : script en main, l’actrice écume le bitume à pied ou à vélo «sûrement vers une séance de répétition». K-way rouge, jean noir et coiffure étrangement bi-goût, châtain en haut et blond platine enroulé dans la pince, l’éternelle Vic, célibataire remonte sur les planches dans trois mois, avec François Berléand. Travaillez-bien !

Céline Dion quitte Las Vegas et coupe le cordon avec son fils ainé. Voilà, la diva canadienne a choisi de rentrer au bercail pour retrouver la quiétude et ses (13) frères et sœurs. Selon Public, la décision aurait été difficile à prendre, puisque René-Charles a été catégorique : pas question pour lui de quitter la ville du pêché, ses casinos ouverts jour et nuit et sa petite-amie. Selon Closer, le rejeton confirme ainsi son projet de vie : claquer les dollars de Maman, et surtout, ne rien faire. Tant pis pour lui, la chanteuse et ses deux autres enfants, les jumeaux Nelson et Eddy, vont retrouver la campagne et les petits oiseaux, tâter de la vie saine et peut-être, qui sait, soigner le syndrome de l’homme raide de la star.

À Lire Aussi

Le Français Victor Wembanyama premier choix de la draft NBA par San Antonio, une première

Britney Spearsa pris une tarte, rembarrée par le service de sécu de Victor Wembanyama. Elle demande des excuses publiques. Il semblerait que les gorilles du prodige français de basket, soient sur les dents. Selon la chanteuse, alors qu’elle avait reconnu le frenchie dans un resto de Vegas, elle avait souhaité le féliciter pour son intégration récente dans l’équipe des Spurs. Ni une, ni deux, elle se lève et va le rejoindre à sa table : gentille tape sur l’épaule pour attirer son attention et là vlam ! elle a pris une grosse main pleine de doigts dans la figure. Il n’est pas clair si c’est elle ou ses lunettes de soleil qui sont tombées au sol après le choc, (les version divergent) en tout cas, elle n’a pas eu d’autre choix que de retourner meurtrie, à sa table. Version basketteur, une vieille blonde aurait violemment tiré sur son t-shirt pour réclamer un selfie - j’en rajoute (à peine) mais à 19 ans, il est possible que « Wemby » n’ait jamais entendu parler d’elle, le cogneur, lui en tout cas, après s’être excusé, a admis ne pas l’avoir reconnue. Ah, ben, c’est Ok alors.

Rihanna démissionne. La chanteuse a quitté la présidence de sa marque de lingerie. Elle n’a pas sorti de disque depuis 2016, fait quelques pubs par-ci par-là, mais entend désormais « se la couler douce » selon Public. En même temps, comme elle a appris cette semaine que dix de ses chansons avaient dépassé le milliard d’écoute sur la plateforme Spotify – une première, et que sa fortune est estimée à près d’1,3 milliard d’euros, il semblerait qu’elle puisse largement se le permettre. Public p12.

À Lire Aussi

Britney Spears affirme avoir été giflée par le service de sécurité de la star de NBA Victor Wembanyama

Neymar a écopé de 3 millions d’euros d’amende pour avoir construit illégalement un lac artificiel dans son manoir brésilien, en violant au passage plusieurs normes environnementales, dont le détournement d’un cours d’eau (ben quoi, faut bien la remplir la piscine). La mairie avait bien tenté de faire suspendre les travaux, mais sans succès. Le joueur du PSG, provocateur, a organisé une fiesta et s’est allègrement baigné dans son faux lac avec plage incorporée.

Kylian MBappé est en vacances à Miami. Et l’image qu’il renvoie est à l’opposé de l’année dernière : fini les tours en jets ski d’enfant gâté, les brochettes de jeunes mannequins à bord du gros yacht de milliardaire. Non, cette année, c’est plutôt la version camping qui nous est servie. Bob (ok, un Vuitton à 600 euros selon les sources de Public) vissé sur la tête, marcel blanc et maillot sobre, ça joue à la raquette ou au Jenga version XXL. Sobre comme un chameau, on vous dit.

Au festival du film de La Baule, Camille Cottin est passée « pour la relou de service », selon ses propres mots, et pour une diva selon ceux de Public : elle a refusé de se faire photographier, n’ayant pas pu faire appel à SON maquilleur ni à SON coiffeur.

Karine Ferri barbotte à Agay, dans le Var. Deux mois après la naissance de son troisième enfant, l’animatrice prend quelques jours de soleil au sud de la France et passe « son plus bel été de Maman » pour Closer, paparazzade en une, à l’appui. La silhouette est « impeccable » le sourire « craquant » et les jeux dans l’eau avec les enfants réservés à la maman, tandis pousser le landau reste le job du père. L’ancien footballeur Yoann Gourguff, lui garde plutôt un visage fermé, comme saoulé. Il doit être de corvée de nuit en ce moment.

À Lire Aussi

Sophie Marceau friendzone Richard; Barack &Michele Obama war-zonent Barcelone; Renaud se bratatouise Cerise, Kourtney Kardashian ne veut plus être exploitée par Kim; Gala découvre une fille secrète à Juan Carlos et un caractère de cochon à Charles III

Ben Attal, le fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal s’est marié. A 26 ans, le jeune comédien a épousé Jordane Crantelle, une entrepreneuse de 38 ans. La nouvelle a été postée par la mariée elle-même sur son compte Insta. Sur les photos, on distingue le père du marié à la sortie de la mairie. Jolie robe courte et costume crème pour lui. Puis, clin d’œil à sa toute nouvelle belle-famille, la mariée pose de dos, vêtue d’un T-shirt façon maillot de foot, floqué du nom ATTAL, numéro 13. Portons bonheur !

Un autre mariage, un peu moins frais celui-là : Hugues Aufrey a annoncé qu’il épouserait sa maitresse à la fin de l’été. A 93 ans, puisqu’il est veuf depuis 8 mois, le chanteur a décidé d’épouser celle qui partage depuis 18 ans et qui a 45 ans de moins que lui. Que… quoi ? Oui, il était marié, mais à 70 ans, il a décidé de prendre une maitresse et jeune, tant qu’à faire. 20 ans plus tard, la première épouse étant décédée, la deuxième peut prendre sa place. Ah, ces messieurs, incapables de vivre seuls…

Dommage collatérale des émeutes : Mylène Farmer s’est vue interdite de Stade de France pour des raisons de sécurité. Les deux concerts prévus à Paris de longue date et complets dès la mise en vente des billets ont été annulées le jour même de la première représentation, sur décision du préfet de police. La chanteuse s’est effondrée, selon Voici, « un énorme coup de massue », tant son rapport avec les fans est « quasi-mystique ». Frustration d’autant plus grande qu’il est impossible de reporter : le carnet de bal de la plus grande arène française est booké sur plusieurs années.

À Lire Aussi

Daniel Ducruet & Stéphanie de Monaco s’instabibochent; Britney Spears terrorise Justin Timberlake, Gwyneth Paltrow concourdebitise Brad Pitt & Ben Affleck; Rihanna majusculise son fils; Karine Ferri raccouche; Kevin Costner subit un largo-traumatisme

Heather Locklear a replongé. Celle qui jouait Amanda Woodward dans la série Melrose Place a été filmée et photographiée complètement à l’ouest à Los Angeles. Elle se parle toute seule, elle titube, s’assoit sur les marches d’un escalier qu’elle a du mal à descendre. Le tout sous le regard de son compagnon, à qui elle a demandé de l’attendre dans la voiture. Selon son entourage, malgré une vingtaine de « rehab », l’actrice n’arrive pas à se sortir de son addiction et aurait recommencé à boire récemment. C’est triste.

Y avait qui à l’anniv’ de Line Renaud ? L’album photo de la soirée est à retrouver dans Paris Match: pour ses 95 ans l’actrice a eu le droit à un gâteau en forme d’escalier de Music-Hall. Elle avait tout organisé dans son jardin, près de Paris. Les amis de toujours, Dany Boon et Muriel Robin en tête avaient répondu présents. Et pour l’interview de la reine de la fête, direction Gala : l’hebdo, un poil mufle a semblé beaucoup insister sur sa fin : le testament ? Non, elle ne lèguera pas sa maison à « ses filles », Claude Chirac ou Muriel Robin. Des regrets ? Sa rencontre manquée avec le Général de Gaule ou son manque de culture G. La fin de sa carrière ? C’est fait, un petit film encore dans les tuyaux et après c’est fini. Sa fin de vie ? L’actrice milite pour l’euthanasie et souhaite partir avant de souffrir. Heureusement que l’ancienne meneuse de revue est facétieuse : à la question (d’ailleurs un peu douteuse) « avez-vous fait de la chirurgie esthétique ? » Elle répond, « une fois : j’avais les paupières tombantes, un peu comme François Hollande ». Présent parmi les invités avec Julie Gayet, il appréciera sûrement la vanne…

Et pour finir avec un melon au porto, Kate Middleton et Roger Federer ont joué les ramasseurs de balles à Wimbledon, pour promouvoir le rôle de ces petites mains indispensables. Beyonce et Jay-z ont joué au Uno dans un resto de Saint-Paul-de-Vence. Natalie Portman a passé la fashion week parisienne sans son alliance. Jamie Foxx a peut-être eu un AVC. En tout cas un proche a annoncé, que près de 3 mois après son hospitalisation, il n’était toujours « pas lui-même ». Ricky Martin est à nouveau célibataire, son divorce après 6 ans de mariage avec le peintre Jwan Yosef. Florent Pagny a donné un concert ovationné à Nîmes, prouvant que son coffre est toujours là. Jalil Lespert a perdu son papa, Jean Lespert qui avait 81 ans. Comme cadeau de naissance, Jennifer Lawrence a offert une nounou de nuit à Robert de Niro, 79 ans, qui vient d’avoir un bébé. Pour faire une photo d’identité destinée à son permis de conduire, Kim Kardashian a fait venir son coiffeur et son maquilleur.