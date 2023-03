11 alternatives d’IA à explorer lorsque ChatGPT est surchargé

Les alternatives à ChatGPT sont nombreuses.

ChatGPT fournit des réponses rapides et concises à un grand éventail de questions. Avec la demande croissante de chatbots et de technologies alimentées par l’IA, des alternatives existent.

ChatGPT suscite de nombreux commentaires. Sa mise à disposition du public par OpenAI a permis au plus grand nombre de se frotter à l’intelligence artificielle pour tester ses capacités. Tant et si bien qu’il n’est pas rare que l’IA soit « à pleine capacité » et ne puisse donc pas être utilisée. Si ChatGPT vous console avec un message pour vous l’expliquer, version pirate, poète, rappeur, etc. il n’en reste pas moins qu’il est indisponible. Fort heureusement, il existe des alternatives en matière d’IA conversationnelles. Voici quelques idées :

Textes...

L’alternative la plus simple, mais moins performante, à ChatGPT est sans doute à trouver du côté de YouChat. De ses propres mots « une IA qui peut répondre à des questions générales, expliquer des choses, suggérer des idées, traduire, résumer du texte, composer des e-mails et écrire du code pour vous. […] J'apprends constamment à partir d'énormes quantités d'informations sur l'internet, ce qui signifie que je peux parfois me tromper dans certaines réponses. Mon IA s'améliore constamment et je partage souvent les sources de mes réponses. » Une simple inscription suffit.

Une autre possibilité, puissante mais payante, est à trouver du côté Chatsonic. Un essai gratuit permet de se donner une idée des capacités de l’outil et de réfléchir, ou non, à l’intérêt de souscrire un abonnement.

Vous pouvez aussi allez faire un tour du côté de Bing AI, l’IA que Microsoft a adjoint à son moteur de recherche. Problème, il faut s’inscrire sur une file d’attente. Une fois dans la liste, il est possible de faire quelques tâches pour gagner des places dans la file d’attente.

… et images

Pour ceux qui préfèrent le choc des photos au poids des mots, il peut être intéressant d’aller faire un tour du côté de Midjourney, une IA génératrice d’images bluffantes, accessible notamment sur Discord. La très connue Dall-E (mélange entre Dali et Wall-E, vous l’avez ?) s’inscrit aussi dans cette logique mais propose plutôt des visuels réalistes. Troisième possibilité, Jasper est une plateforme d'IA générative pensée à destination des entreprises aide à la création de contenu. C’est aussi une alternative payante. La liste est encore longue mais vous devriez déjà pouvoir patienter en attendant le retour de ChatGPT.

Mais aussi

SI vous n’êtes pas convaincus par les recommandations de nos journalistes Chat GPT a aussi quelques idées de recommandation à vous faire pour lui trouver un remplaçant :

« Il existe de nombreuses alternatives d'IA disponibles lorsque ChatGPT est en surcapacité. Voici quelques-unes des options possibles :

Amazon Lex : Amazon Lex est un service d'IA conversationnelle qui permet de créer des chatbots et des assistants virtuels. Il peut répondre aux questions courantes et diriger les utilisateurs vers des ressources utiles.

IBM Watson Assistant : IBM Watson Assistant est un autre service d'IA conversationnelle qui permet de créer des chatbots personnalisés et des assistants virtuels. Il peut répondre à des questions spécifiques et fournir des informations utiles.

Microsoft Bot Framework : Le Microsoft Bot Framework est une plateforme pour la création de chatbots et d'assistants virtuels. Il peut intégrer des services de traitement du langage naturel et d'apprentissage automatique pour améliorer les capacités de réponse.

Dialogflow : Dialogflow est une plateforme de développement de chatbots de Google. Elle utilise le traitement du langage naturel pour comprendre les requêtes des utilisateurs et répondre avec des réponses utiles.

Rasa : Rasa est une plateforme open-source pour le développement de chatbots et d'assistants virtuels. Il utilise l'apprentissage automatique pour améliorer la précision des réponses et peut être personnalisé pour répondre à des besoins spécifiques.

Ces alternatives offrent des capacités de conversationnelles similaires à ChatGPT, mais il est important de noter que chaque plateforme a ses propres fonctionnalités et avantages. »