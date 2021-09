Rendre la justice aux temps carolingiens

Charlemagne et son fils Louis le Pieux.

Pour écouter l’émission, appuyez sur la touche “Ecouter” ci-dessous ou téléchargez le fichier audio en cliquant sur l’icône “Télécharger” à droite du player (flèche vers le bas). L’émission est aussi disponible en bas de page sur Youtube. Durée totale de l’émission: 48’18.



Storiavoce vous propose aujourd’hui de vous transporter entre les années 830 et les années précédant l’an mil. Nous sommes à l’époque carolingienne et, comme à toutes les époques, des procès mettent en scène les grands acteurs du temps : les rois bien évidemment, les papes et les prélats qu’ils soient archevêques ou évêques. Dans le box des accusés, des hommes doivent faire face à de multiples accusations qui parfois se cumulent. Lèse majesté, remise en cause de la doctrine de l’Eglise ou encore sédition et avarice. Comment se constituaient les dossiers à charge ? Quelle était le place de la défense ? Comment se déroulaient les procès ? Que nous disent aussi ces procès de cette époque, ceci sans anachronisme ? Bruno Lemesle est l’auteur de Procès en récit. Sept affaires et procès entre les années 830 et l’an mil sont révélés par de multiples récits qui n’en forment finalement qu’un grâce au réemploi d’épisodes antérieurs. Ils sont les ancêtres des procès politiques et ecclésiastiques des derniers siècles du Moyen Âge.

L’invité : Bruno Lemesle est professeur d’histoire médiévale à l’université de Bourgogne. Spécialiste d’histoire judiciaire, il est l’auteur de Conflits et justice au Moyen Âge (PUF, 344 pages, 28,50€) et dernièrement de Procès en récit (Garnier, 294 pages, 31€).