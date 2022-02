L’Alhambra, ensemble palatial fondé aux XIIIe et XIVe siècles par les souverains arabes de Grenade, est resté dans l’ombre pendant plusieurs siècles.

« Tel est l’Alhambra, disait John Irving, un bâtiment musulman au milieu d’une terre chrétienne ; un palais oriental au sein des édifices gothiques de l’Occident ; l’élégant souvenir d’un peuple plein de courage, d’intelligence et de grâce qui conquit, régna puis s’évanouie». L’Alhambra, ensemble palatial fondé aux XIIIe et XIVe siècles par les souverains arabes de Grenade, est resté dans l’ombre pendant plusieurs siècles après la fin de la Reconquista. Au cours de ce Grand Entretien, l’auteur analyse l’influence du palais Nasride sur le mouvement orientaliste, puis ensuite sur le Maghreb et l’Empire ottoman en crise, et enfin sur les mouvements panarabes du début du XXème siècle. L’invité Edhem Eldem nous fait découvrir les destins croisés des visiteurs de l’Alhambra ; qu’ils soient Européens, Américains, Turques, Arméniens, Arabes musulmans ou chrétiens. Il révèle l’influence de ce palais sur l’architecture, bien sûr, mais aussi sur les mouvements culturels, idéologiques et politiques qui secouèrent le bassin méditerranéen à cette époque. Il répond aux questions d’Etienne Gros.

L’invitée : Edhem Eldem est professeur à l’université de Bogazoci (Turquie) et titulaire de la chaire internationale d’histoire turque et ottomane au Collège de France. Ses travaux portent sur l’histoire sociale et culturelle et des mentalités du dernier siècle de l’Empire ottoman avec un accent particulier sur l’occidentalisation et l’orientalisme. Nous le recevons pour son dernier ouvrage : L’Alhambra, à la croisée des histoires, paru aux Éditions des Belles Lettres (384 pages, 21,50€).