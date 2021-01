Vue comme un symbole de la solidarité européenne, la stratégie d'achat groupé de vaccins se révèle trop bureaucratique et trop lente

Pfizer

L'Europe a obtenu des prix plus bas mais la lenteur et les retards vont coûter des vies

Présentée depuis des mois comme le fleuron de la solidarité européenne face à la pandémie de coronavirus, la stratégie de la Commission européenne d'achat groupé de vaccins est désormais accusée par les dirigeants des Etats d'être trop bureaucratique, trop limitative pour ses membres, trop lente.

L'enquête de Politico montre comment une stratégie vaccinale qui était censée être une démonstration énergique de solidarité européenne, une affirmation du pouvoir d'achat du marché unique et une position morale contre le «nationalisme vaccinal» de Trump a abouti à un déploiement qui a laissé l'UE à la traîne derrière le Royaume-Uni et les États-Unis.

Les pays de l'UE sont restés unis alors même que les États-Unis et le Royaume-Uni achetaient, approuvaient et commençaient à injecter des vaccins à un rythme plus rapide. Le résultat: des prix plus bas, avec une responsabilité plus élevée pour les fabricants de médicaments - mais aussi des retards dans la livraison et des tensions croissantes entre les pays membres de l'UE, mécontents des compromis qui ont été faits.

La capacité de la Commission à parler «avec des entreprises privées ayant le pouvoir d'agir au nom de 500 millions de citoyens… donne beaucoup plus de pouvoir de négociation. » souligne Walter Ricciardi, professeur de santé publique à l'Università Cattolica del Sacro Cuore et conseiller du ministère italien de la Santé.

Pour de nombreux pays membres plus petits et plus pauvres, travailler ensemble était une évidence - ils n'ont ni l'expertise réglementaire ni le budget pour faire ces choix par eux-mêmes.

Mais pour la France et de l'Allemagne, renoncer à leur indépendance dans leurs achats pourrait s'avérer avoirun sacrifice majeur. L'effort de vaccination plus lent, plus coopératif de l'UE peut avoir coûté un temps précieux et des vies précieuses.