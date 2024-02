Voitures électriques à 100 euros par mois : face à l'afflux de demandes, l'Etat met fin à l'édition 2024 du dispositif

Au total, plus de 50.000 commandes seront honorées

Au total, plus de 50.000 commandes seront honorées, le quota ira donc bien au-delà des 20.000 à 25.000 véhicules initialement prévus. Le décret mettant fin à cette édition devrait être publié mardi. L'opération redémarrera fin 2024 pour l'année 2025, selon l’Élysée, confirmant une information des Échos.

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, lancé en décembre, le « leasing social » est un dispositif de location avec option d'achat (LOA) réservé aux personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15.400 euros, et qui roulent plus de 8.000 km par an ou habitent à plus de 15 km de leur lieu de travail. Ces personnes peuvent disposer d'une citadine pour moins de 100 euros par mois, et d'une voiture familiale pour 150 euros par mois (hors assurance et entretien).