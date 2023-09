Vladimir Poutine se dit "très content" de s'entretenir avec Kim Jong-un au cosmodrome de Vostotchny, dans l'est de la Russie

Les deux dirigeants promettent de s'entretenir sur "tous les sujets", y compris les satellites.

Les discussions entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine ont officiellement démarré, mercredi 13 septembre. Les dirigeants nord-coréen et russe ont commencé par visiter un site d'assemblage et de lancement de fusées sur le cosmodrome de Vostotchny, dans l'est de la Russie. Un peu plus tôt, une vidéo diffusée par le Kremlin sur Telegram montrait une poignée de main entre les deux hommes. Le président russe s'est dit "très content" de cette visite.

Moscou veut aider Pyongyang à construire des satellites. Les deux dirigeants promettent de s'entretenir sur "tous les sujets", y compris les satellites. "C'est pourquoi nous sommes venus ici. Le dirigeant de la Corée du Nord manifeste un grand intérêt pour la technologie des fusées. Ils essaient de développer leur programme spatial", s'est réjoui le président russe.