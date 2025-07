Le Roi et Jupiter

Visite d'Etat de trois jours au Royaume-Uni : Emmanuel Macron accueilli comme un roi pour relancer l'entente cordiale

Accueil solennel au château de Windsor, dîner d’apparat et gestes de connivence avec Charles III : la visite d’État d’Emmanuel et Brigitte Macron au Royaume-Uni, de mardi à jeudi, se veut plus qu’un événement protocolaire mais s'avère conçu comme un signal politique fort, destiné à relancer l’Entente cordiale entre Paris et Londres, mise à mal par les turbulences du Brexit et les crispations diplomatiques des dernières années.