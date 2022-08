Virginie Calmels est candidate à la présidence des Républicains

Virginie Calmels, candidate à la présidence de LR.

L’ex-numéro 2 de LR veut «donner des ailes et de l’air» à son parti.

Virginie Calmels, ex-numéro 2 des Républicains lors de la présidence de Laurent Wauquiez, ex-adjointe d’Alain Juppé à la mairie de Bordeaux et retirée de la vie politique depuis 2019, se porte candidate à l'élection pour la présidence du parti Les Républicains prévue en décembre, comme elle l'annonce dans les colonnes du Figaro. Elle doit pour cela obtenir les parrainages suffisants.

Virginie Calmels, très critique de l'action gouvernementale, explique au quotidien ne pas se résigner "à voir LR enchaîner les défaites et continuer à se rétrécir sans ligne claire". Et être candidate "parce qu’il existe un risque fort que la droite s’efface derrière l’extrême droite comme le PS s’est effacé derrière LFI. Parce que j’ai la conviction qu’il y a un chemin pour la refondation avec une ligne équilibrée, créative et gagnante".

Elle se considère "Équidistante d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen", explique-t-elle au Figaro. Virginie Calmels estime que son projet, autour du slogan "des ailes et de l'air" est celui d'une droite "qui associe liberté et restauration de la souveraineté, est une droite à l’épicentre des différents courants de LR donc rassembleuse".