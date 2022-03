Violences en Corse : Valérie Pécresse juge très inquiétant d’avoir un président « qui cède à la rue »

Valérie Pecresse prononce un discours lors d'un meeting de campagne à Toulouse, le 18 mars 2022

Alors que Gérald Darmanin a annoncé mardi 15 mars que « nous sommes prêts à aller jusqu’à l’autonomie » de la Corse, Valérie Pécresse y voit « une manière de « céder à la rue » et assure qu'on ne peut pas « donner l'autonomie sous la menace ».

« C'est toute la différence entre Emmanuel Macron et moi », a déclaré la candidate des Républicains au micro de France 3 ce dimanche. « On a un président qui après avoir, pendant cinq ans, méprisé les territoires, méprisé les régions, méprisé la Corse, aujourd'hui, parce que la rue bouge, cède à la rue », a-t-elle poursuivi, rappelant être elle-même favorable à « l'autonomie de la Corse dans la République » et l'avoir dit « il y a plusieurs semaines ».

« On ne peut pas donner l'autonomie sous la menace », a-t-elle encore déclaré. « Je pense que l'autonomie républicaine, elle se négocie en ne faisant pas de la Corse un territoire ultramarin comme la Polynésie »

Pour Valérie Pécresse, l’enjeu est d'accorder ce statut « avec le respect de la République et l'intégrité républicaine », sans avoir recours à une « reconnaissance du peuple corse en tant que tel ».

« C’est très inquiétant d'avoir un président qui cède à la rue systématiquement, qui cède aux revendications de la rue ». Enfin, elle ajoute « ça veut dire qu'il n'aura pas le courage de faire les réformes difficiles que le pays réclame ».