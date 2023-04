Une représentation du Christ sur la croix

Ils étaient des milliers, à New Delhi, à dénoncer les violences dont ils font l’objet. Les chrétiens d’Inde font en effet l’objet de discours haineux marqués et d'agressions ciblées, explique l’antenne indienne du journal arabe Maktoob sur son site. Ces violences, qui ciblent la communauté chrétienne dans sa globalité, se sont accentuées ces dernières années et tout particulièrement entre 2022 et 2023.

C’est pour cela qu’une centaine d’églises et d’organisations chrétiennes ont décidé de se réunir devant le Jantar Mantar de New Delhi, un célèbre observatoire astronomique, dont l’architecture intègre et repose sur plusieurs des instruments utilisés pour l'observation des étoiles. En tout et pour tout, soulignent nos confrères, plus de 15 000 personnes étaient réunies, en février 2023.

Le docteur Michael William, qui préside le Forum des Chrétiens Unis, s’est exprimé à l’occasion, dans les colonnes du journal local Indian Express. “Aujourd’hui, nous nous rassemblons en paix au Jantar Mantar car nous voulons partager l’angoisse que ressentent nos concitoyens qui embrassent la foi chrétienne dans les états de Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya, Pradesh, Uttar Pradesh, Karnataka”, a-t-il ainsi déclaré non sans poursuivre en expliquant que de nombreux autres endroits étaient concernés. Il a aussi affirmé que, dans ces états, les droits fondamentaux des chrétiens n’étaient plus respectés.

D’après Maktoob, l’escalade de la violence qui s’observe en Inde résulte de groupes appartenant au courant politique de l’Hindutva.