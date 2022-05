Variole du singe : la France prête à vacciner de manière ciblée annonce la ministre de la Santé

Brigitte Bourguignon

La nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon invitée de RTL mercredi matin a déclaré à propos de la variole du singe : "On n'attend pas de flambée de la maladie. On prend les mesures qui s'imposent : la vigilance qu'il faut avoir dans ce cas, c'est un virus qu'on ne voyait plus en Europe. Des recommandations ont été apportées aux professionnels de santé, aux établissements pour repérer, détecter, signaler et isoler les cas à domicile"

La ministre a aussi évoqué la vaccination : "Il y a des stocks stratégiques. Il s'agira d'une vaccination ciblée pas d'une vaccination totale. Ce sera une opération ciblée au-delà des soignants avec les cas contacts"

"Nous verrons avec mes homologues européens dès lundi quelles stratégies nous mettront en place. Pour l'heure, la situation est sous contrôle et nous sommes en alerte". La ministre a aussi expliqué que la France disposait des stocks suffisants de médicaments antiviraux pour faire face : "Tout est là, mais la vigilance s'impose".