Vaccination : des gens mentent en disant qu'ils on eu le Covid pour n'avoir qu'une injection et obtenir plus vite leur attestation

Vaccination

"Les personnes ayant déjà contracté le Covid-19 dans le passé ont besoin d’une unique dose de vaccin pour être considérées comme totalement protégées, et ce quelle que soit l’antériorité de leur infection. La Haute Autorité de santé (HAS) a réaffirmé cette position dans un avis publié jeudi 3 juin." souligne Le Monde.

Désormais, la HAS rend possible mais non obligatoire la réalisation de tests sérologiques rapides – les TROD pour « tests rapides d’orientation diagnostique » – au moment de la première injection de vaccin, qui permettent de savoir si on a déjà rencontré le virus.

"D’un point de vue organisationnel, toutefois, cette recommandation risque d’être un véritable casse-tête pour des centres de vaccination fonctionnant déjà à flux tendu. « Cela veut dire qu’il faut ajouter une étape en plus au processus, explique Koré Mognon, responsable médical du centre de la mairie du 18e arrondissement de Paris." ajoute Le Monde.

Mais "Pour Pierre-Etienne Manuellan, responsable du centre de la mairie de Montreuil, « c’est évident qu’il faut faire ces tests, car plein de gens mentent en disant qu’ils ont eu le Covid pour ne faire qu’une injection et avoir leur attestation plus vite ». Un autre bénéfice inattendu de cette recommandation."