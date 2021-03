Vaccin AstraZeneca : l'ANSM confirme l'existence d'un faible risque de thrombose

Le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 est associé à un risque de thrombose atypique.

Il y a bien un risque de thrombose atypique associé au vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca, mais celui-ci est "rare", a confirmé vendredi 26 mars l'Agence nationale de sûreté du médicament (ANSM).

Dans son dernier point de situation sur la surveillance des vaccins contre le Covid-19, l'agence française note que "neuf cas de thromboses des grosses veines, atypiques par leur localisation (cérébrale en majorité, mais également digestive), pouvant être associés à une thrombopénie - diminution du nombre de plaquettes dans le sang, NDLR - ou à des troubles de coagulation ont été déclarés". Cela représente six cas de plus que la semaine précédente, indique l'ANSM, et "deux décès" ont été rapportés entre le 12 et le 18 mars, ajoute-t-elle.

C'est "le caractère très atypique de ces thromboses, leurs tableaux cliniques proches et le délai de survenue homogène" qui conduisent le comité de suivi à faire le lien avec le vaccin AstraZeneca. L'agence note que ces cas sont survenus "dans un délai médian de 8,5 jours après la vaccination chez des personnes sans antécédents particuliers identifiés à ce jour".

Pour autant, l'ANSM souligne que la balance bénéfice-risque du vaccin reste favorable. Elle rejoint ainsi l'avis de l'Agence européenne des médicaments (EMA) qui a jugé le vacin "sûr et efficace".

