Une perquisition a eu lieu ce matin, à Marseille, dans les locaux de l'IHU dirigé par le professeur Didier Raoult

Marseille

Selon les informations de France Bleu Provence, une dizaine de policiers ont été mobilisés "accompagnés d'un procureur de la République", lors d'une pour une perquisition, dans les bureaux de l'IHU, "au 4e étage".

Selon l'avocat de Didier Raoult, Me Brice Grazzini, "cette perquisition n'a rien à voir avec Didier Raoult,

Il s'agit d'une enquête préliminaire sur des soupçons de corrpuption et de conflit d'intérêt : "Le parquet de Marseille chercherait à déterminer si la convention signée fin 2017, à hauteur de 300 000 euros, entre l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et l'IHU est entachée d'irrégularités, notamment par une possible surévaluation de ce montant mais aussi par le fait que le président, à l'époque, de l'IRD et la présidente du conseil d'administration de l'IHU étaient mariés remarque La Provence.

Le parquet enquête aussi sur le "fonctionnement interne de l'IRD notamment l'emploi de fonds publics pour des dépenses sans lien avec les missions de l'IRD ou non justifiées",