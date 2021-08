Une pénurie de blé dur pourrait faire augmenter le prix des pâtes

Le changement climatique provoque des événements désastreux pour notre environnement et aussi pour notre porte-feuilles. La succession de phénomènes climatique au Canada et en Europe pourrait amener à une hausse du prix des paquets de pâtes dans nos supermarchés.

François Rouilly, directeur général de Panzani, invité sur le plateau de BFM Business soulève qu'"il n'y aura pas assez de blé dur au niveau mondial pour répondre au besoin des fabricants de pâtes" et estime que "Nous avons un risque de pénurie de pâtes au niveau mondial" car "il va manquer à peu près 2 millions de tonnes" de blé dur sur le marché mondial.

Selon lui "cette pénurie est liée au dérèglement climatique" et à la sécheresse au Canada car "Le Canada est le premier producteur de blé dur au monde et surtout c'est le premier exportateur. On estime que sa production sera en recul de l'ordre de 30 à 40%". et "les pluies très abondantes en Europe ont eu pour conséquence une récolte assez basse, qui va être de l'ordre de 7,3 millions de tonnes pour un besoin de 9,5 millions de tonnes".

En France, il constate que "Depuis le mois de juillet, le prix du blé dur en France a augmenté de plus de 30%" et qu'"Il va être urgent pour nous d’être capable de répercuter cette hausse des prix du blé dur auprès des prix de vente du consommateur et nous sommes en pourparlers avec la grande distribution pour voir comment gérer cette crise".

