Une femme portant un t-shirt Charlie Hebdo a été agressée au couteau à Londres

Des passants photographient la fresque en hommage aux membres de la rédaction de Charlie Hebdo tués lors de l'attentat de janvier 2015, devant les anciens locaux de la rédaction dans le XIe arrondissement de Paris.

Une femme, qui portait un t-shirt Charlie Hebdo, a été agressée au couteau à Londres, selon des informations de la BBC et du Figaro. La victime a été transportée à l'hôpital. La police londonienne a lancé un appel à témoins pour retrouver l'auteur de l'attaque.

Selon des informations de la BBC et du Figaro, une femme portant un t-shirt Charlie Hebdo a été poignardée par un homme dimanche 25 juillet à Hyde Park, à Londres. Elle a été transportée à l'hôpital suite à l’agression. Ses jours ne sont pas en danger, selon la police londonienne.

Sur des photos et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, un groupe de personnes stationne dans le parc sous une pluie torrentielle. Un homme, tout de noir vêtu, s'approche d'une femme portant un t-shirt arborant la Une du 9 novembre 2011 de Charlie Hebdo avec le message suivant, « L'amour plus fort que la haine », et la poignarde plusieurs fois avant de s'enfuir en courant. L'homme est immédiatement poursuivi par plusieurs témoins de la scène, ainsi que par une voiture de la police londonienne.

Légèrement blessée à la tête, la femme a pu être soignée dans un premier temps sur place par le service d'ambulance de Londres, avant d'être ensuite transportée dans un hôpital de Londres.

La police a lancé un appel à témoins pour retrouver l'auteur des faits et a publié un communiqué :

« Un couteau a été récupéré à proximité (…) Des agents basés à Westminster travaillent aux côtés de collègues de l'UCO des parcs royaux pour enquêter et identifier la personne responsable. Nous savons que cet assaut a été vu par un certain nombre de personnes, dont beaucoup l'ont capturé sur leurs téléphones. Je leur demande, s'ils ne l'ont pas déjà fait, de contacter la police. Nous restons aux premiers stades de notre enquête et travaillons dur pour retrouver la personne responsable. Je demande aux gens de ne pas spéculer sur le motif de l'attaque jusqu'à ce que nous ayons établi tous les faits ».

Aucune arrestation n'a été effectuée pour le moment. L’enquête est en cours.