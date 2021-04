Une fausse journaliste française aurait été utilisée par une chaîne d'Etat chinoise diffusée en France

Chine

"« “Mon” Xinjiang : halte à la tyrannie des fake news ». Sous ce titre engageant, le site de la télévision d’Etat chinoise en français, CGTN, a publié dimanche 28 mars la tribune d’une « journaliste indépendante basée en France », Laurène Beaumond. Le texte, rangé dans les pages opinions du média d’Etat de Pékin, démonte, à la façon d’un témoignage vécu et personnel, les accusations de génocide et de persécution subis par la minorité musulmane des Ouïgours dans la province du Xinjiang." raconte Le Monde

"Le Monde a pu vérifier qu’aucune personne de ce nom ne figure dans le fichier de la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels français."

Depuis le site en français de la chaîne chinoise explique que Laurène Beaumond est un pseudonyme et qu'elle a décidé de ne plus utiliser ce pseudonyme à l'avenir "craignant pour sa sécurité et celle de sa famille" précise France Info.