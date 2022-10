Carte

L’éclipse sera plus particulièrement visible dans l’Est (avec une obscuration de 19,5 % à Strasbourg) et dans le Nord de la France (17,2 % à Lille)

Une éclipse de soleil est visible ce midi depuis l’hémisphère Nord et concerne une grande partie de l’Europe, le nord-est de l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Inde et une portion de l’Asie.

Le mardi 25 octobre 2022 survient une éclipse partielle de Soleil, visible depuis la France métropolitaine, sur l’heure du déjeuner. Mais attention, son observation requiert certaines précautions. Vous avez aussi la possibilité de la suivre en direct sur la chaine YouTube de l’Observatoire de Paris

"Cette éclipse est la seizième éclipse partielle de Soleil du XXIe siècle et la seconde éclipse partielle de l’année 2022. Elle est visible uniquement dans l’hémisphère nord : sur la quasi-totalité de l’Europe, la Méditerranée, l’ouest de l’Asie et le nord-est de l’Afrique. Son degré maximum d’obscuration atteindra 82,2% et les conditions d’observation, parmi les plus favorables du point de vue astronomique, seront au Kazakhstan, par exemple non loin de sa capitale, Astana" ajoutel’Observatoire de Paris.

"En France métropolitaine, l’éclipse était attendue de 11h09 à 13h07, heure locale".

"Si le pourcentage de la surface solaire éclipsée est globalement faible, la rencontre entre les deux astres constitue toujours un spectacle naturel parmi les plus saisissants qu’il soit donné d’observer. Mais attention, en prenant les mêmes précautions pour les yeux que pour observer le Soleil. Les risques de cécité sont sinon très importants !" prévient l’Observatoire de Paris.