Vladimir Poutine

Le président russe a mis en cause les Etats-Unis, et les sanctions économiques occidentales contre la Russie

Le président russe Vladimir Poutine a accusé aujourd'hui les États-Unis de traiter les autres pays comme des «colonies» alors qu'il minimisait l'impact des sanctions économiques subies par la Russie dans un discours clé devant le forum économique de Saint-Petersbourg surnommé « le Davos de la Russie ».

Au milieu d'une longue dénonciation des États-Unis et de leurs alliés, Poutine a averti que "rien ne sera plus comme avant". Son discours, très attendu, a dû être retardé de plus de 90 minutes à la suite d'une cyberattaque de type à la suite d'une attaque par déni de service distribué (DDOS) qui a commencé jeudi.

Poutine a déclaré la fin de « l'ère du monde unipolaire ». Il a déclaré: «Lorsqu'ils ont gagné la guerre froide, les États-Unis se sont déclarés les propres représentants de Dieu sur terre, des gens qui n'ont aucune responsabilité - seulement des intérêts.

Vladimir Poutine a ensuite reproché à l'Occident d'avoir tenté de nuire à l'économie russe avec des sanctions « folles » et « imprudentes ».

"Leur intentiond'écraser l'économie russe est claire en interrompant les chaînes logistiques, en gelant les avoirs nationaux et en attaquant le niveau de vie, mais ils n'ont pas réussi", a-t-il déclaré.

"Cela n'a pas fonctionné. Les hommes d'affaires russes se sont unis. En travaillant consciencieusement et étape par étape, nous normalisons la situation économique.

Le forum économique de Saint-Ptersbourg, un événement phare phare en Russie a débuté mercredi, avec des participants comprenant des représentants des talibans et des autorités séparatistes de l'est de l'Ukraine. L'événement doit durer jusqu'à samedi.

Parmi les invités on trouve le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le kazakh Kassym-Jomart Tokayev et le dirigeant serbe de Bosnie Milorad Dodik. Le président chinois Xi Jinping, proche allié de Moscou, devrait participer au forum par liaison vidéo.