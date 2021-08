Un réseau de faux profils diffuse de la propagande pro-chinoise sur les réseaux sociaux

Chine

Un réseau tentaculaire de plus de 350 faux profils diffuse des informations pro-chinoises et tente de discréditer ceux qui sont considérés comme des opposants au gouvernement chinois, selon une étude du Center for Information Resilience (CIR) une organisation à but non lucratif britannique, citée par la BBC.

L'objectif est de délégitimer l'Occident et de renforcer l'influence et l'image de la Chine à l'étranger. Il n'y a aucune preuve concrète que le réseau soit lié au gouvernement chinois, mais selon le CIR, un groupe à but non lucratif qui lutte contre la désinformation, il ressemble à des réseaux pro-chinois précédemment démantelés par Twitter et Facebook.

Certains textes nient à plusieurs reprises les violations des droits humains dans la région du Xinjiang, où des experts affirment que la Chine a détenu au moins un million de musulmans contre leur gré, qualifiant ces allégations de « mensonges fabriqués par les États-Unis et l'Occident ».

Beaucoup de faux profils utilisaient des photos générées par l'IA - un phénomène relativement nouveau qui permet aux ordinateurs de créer des images réalistes de personnes qui n'existent pas. Contrairement aux images de profil volées de personnes réelles, les images générées par l'IA, qui sont créées par un type de cadre d'apprentissage automatique appelé StyleGAN, ne peuvent pas être retracées à l'aide d'une recherche d'image inversée.