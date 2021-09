Jeudi après-midi vers 16 h 30, le docteur Roger Mimoun, ancien des Tarterêts, installé aujourd’hui dans la cité Montconseil, rivale des Tarterêts, aurait bien voulu voir des policiers. Le médecin a été agressé en pleine consultation alors qu’il recevait une mère avec ses deux enfants. Deux individus cagoulés, dont l’un portait une arme de poing, l’ont frappé à la tête à coups de crosse (7 points de suture à l'hôpital) raconte Le Point.

Ils se sont enfuis à pied en direction du quartier. Ce médecin travaille dans ce même quartier depuis 27 ans.

« Les jeunes critiquent la présence des policiers, mais ils les attirent avec leurs conneries. C’est très grave de s’en prendre à un médecin, faut plus avoir aucun repère ; ils ne font plus la différence entre le bien et le mal », vitupère un adulte sur la place Montconseil, centre névralgique de la cité, située à quelques dizaines de mètres du cabinet du Dr Mimoun.