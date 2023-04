Un an après sa réélection, Macron est plus impopulaire que Chirac et Mitterrand à la même époque

Seuls 26% des Français se disent « satisfaits » de l'action du chef de l'État, d'après un sondage Ifop pour le Journal du dimanche.

Un an après la réélection d'Emmanuel Macron, la popularité du chef de l’État est au plus bas. Seuls 26% des Français se disent « satisfaits » de l'action du chef de l'État, d'après un sondage Ifop pour le Journal du dimanche. Le président n'a obtenu un score plus faible qu'en pleine crise des Gilets jaunes, en novembre 2018, lorsqu’il n'était crédité que de 25% d'opinions favorables, avant d'atteindre son score le plus bas un mois plus tard, à 23%.

Suite à la réforme des retraites, 71% des Français ne lui font « pas confiance ». Une hausse de 8 points en seulement un mois, d'après un sondage Elabe. Parmi ceux-ci, 41% d'entre eux ne lui font « pas du tout confiance ».

Un an après sa réélection en 1988, François Mitterrand récoltait 46% d'opinions favorables, d'après l'Ifop. Jacques Chirac était lui très loin devant avec 65% d'opinion positives en avril 2003, soutenu dans les études par son opposition à la guerre en Irak.

Mais Emmanuel Macron essaye de garder la tête haute. « S'il faut endosser l'impopularité aujourd'hui, je l’endosserai », avait affirmé le dirigeant lors de son interview sur TF1 et France 2 fin mars. « Peut-être que j'aurai dû plus me mouiller. (...) Peut-être que l’erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même », ajoute-t-il dans un long entretien au Parisien publié dimanche 23 avril.