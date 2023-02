Ce vendredi 24 février, un renforcement des sanctions destinées à impacter plus durement l'économie de la Russie a été annoncé par la Maison Blanche. Celles-ci ciblent des secteurs comme les banques et l'industrie de la défense et toucheront "plus de 200 personnes et entités, y compris des acteurs russes et de pays tiers à travers l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient qui soutiennent l'effort de guerre de la Russie", a détaillé le président des États-Unis.

Ces aides et sanctions interviennent après que le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, ait déclaré que l'Ukraine prépare une contre-offensive contre l'armée russe. « Nous frapperons plus fort et à de plus grandes distances, dans les airs, sur terre, en mer et dans le cyberespace. Il y aura notre contre-offensive. Nous travaillons dur pour la préparer », a-t-il affirmé sur Facebook.