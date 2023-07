Le Hawker Hurricane, Photo KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL / AFP

C’est une découverte potentiellement historique. Dans la forêt ukrainienne, à proximité de la capitale de Kyiv, les restes de huits avions britanniques ont récemment été retrouvés par les autorités locales. Ils ont été envoyés par la Grande-Bretagne à l’Union soviétique après l’invasion de l’Ukraine par l’Allemagne nazie, en 1941, dans le cadre du programme Prêt-bail mis en place par les Etats-Unis d’Amérique, visant à rendre possible le soutien militaire aux forces armées alliées, comme le rappelle la BBC sur son site.

La découverte est d’autant plus intéressante que les appareils trouvés sont tous des Hawker Hurricane, le premier chasseur monoplan utilisé par la Royal Air Force rendu célèbre par son efficacité au combat lors de la bataille d’Angleterre. C’est un modèle particulièrement rare en Ukraine, informent nos confrères.

"C'est très important pour l'histoire de l'aviation, car aucun avion Prêt-Bail n'a été trouvé ici auparavant”, déclare ainsi Oleks Shtan, ancien pilote de ligne qui dirige les excavations. Et lui de poursuivre, vantant les mérites de l’appareil : "L'Hurricane était une machine solide et facile à piloter. Il était stable en tant que plate-forme de tir et convenait aux pilotes inexpérimentés. C'était un avion fiable."

La plupart de ces appareils ont été détruits au combat ou démantelés depuis. Leurs pièces ont été ensuite réutilisées.

Désormais, c’est le musée national de l’aviation qui s’occupe d’explorer les lieux et de creuser dans l’espoir, peut-être, de trouver d’autres avions. Ceux-là seront nettoyés, réparés et placés en exposition. Pour Valerii Romanenko, le directeur de la recherche du musée, ils représentent un symbole important, particulièrement dans le cadre du conflit opposant la Russie à l’Ukraine.

"Les Hurricane sont un symbole de l'aide britannique pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, tout comme nous apprécions beaucoup l'aide britannique aujourd'hui", déclare-t-il. Et de conclure : "Le Royaume-Uni est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs d'équipements militaires de notre pays."