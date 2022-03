Ukraine, le point : Reprise des pourparlers; Les personnalités européennes dans les conseils d'administrations russes

Char russe

Reprise des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine cette semaine en Turquie

Le président ukrainien a évoqué la possibilité que l'Ukraine devienne neutre

Emmanuel Macron va dialoguer avec Vladimir Poutine pour mettre en place l'évacuation des civils enfermés dans Marioupol

Plus de 3,8 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays selon l'ONU

De nombreuses personnalités européennes ont fait partie de conseils d'administrations de grandes entreprises russes : Nicolas Sarkozy, François Fillon et Dominique Strauss-Kahn, mais aussi les anciens chefs de gouvernement, italien, Matteo Renzi, finlandais, Esko Aho et Paavo Lipponen, allemand, Gerhard Schröder, et autrichiens, Christian Kern et Wolfgang Schüssel.

Certains n'ont pas encore démissionné comme Gerhard Schröder

Le service des trains Allegro reliant Saint-Petersbourg (Russie) à Helsinki (Finlande) qui permettait à des Russes de quitter leur payss'arrête à partir d'aujourd'hui

Une minute de silence a été observée pour l'Ukraine lors de la cérémonie des Oscars dimanche soir