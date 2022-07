Ukraine, le point : nouvelles sanctions contre la Russie

Char russe

Les Occidentaux devraient annoncer ce lundi de nouvelles sanctions contre la Russie indique Le Parisien.

"Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne vont ainsi débattre à Bruxelles d’un durcissement des sanctions contre Moscou, les salves successives adoptées jusqu’à présent ayant isolé et durement frappé économiquement la Russie, sans la faire reculer ou renoncer à son invasion lancée le 24 février."

"« J’ai pris la décision de relever de leurs fonctions la procureure générale » Iryna Venediktova, « et le chef des services de sécurité (SBU) Ivan Bakanov », a annoncé, dimanche soir, Volodymyr Zelensky, le président de l’Ukraine" cité par Le Parisien.

"Les autorités ukrainiennes enquêtent sur plus de 650 cas de soupçons de trahison de responsables locaux, dont 60 dans les zones occupées par les forces russes et prorusses, a-t-il ajouté".

"Plus de six millions d’Ukrainiens sont déplacés à l’intérieur de leur pays, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut-Commissariat aux réfugiés de l’ONU (HCR)" signale Le Monde.

"Ils s’ajoutent aux quelque 5,5 millions d’Ukrainiens enregistrés en tant que réfugiés dans d’autres Etats européens depuis le début de l’invasion russe, le 24 février".