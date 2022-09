Ukraine : Emmanuel Macron « condamne fermement l’annexion illégale » de quatre régions par la Russie

Emmanuel Macron a condamné ce vendredi « fermement l'annexion illégale » par la Russie de quatre régions d'Ukraine.

« Le Président de la République condamne fermement l'annexion illégale par la Russie des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Il s'agit là d'une grave violation du droit international comme de la souveraineté ukrainienne. La France s'y oppose et se tient aux côtés de l'Ukraine pour faire face à l'agression de la Russie et recouvrer sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire », selon un communiqué de l'Elysée publié après la signature par le président Vladimir Poutine de cette annexion.

Des référendums d’annexion étaient organisés ces derniers jours dans ces régions en Ukraine. Vladimir Poutine a officialisé ces annexions ce vendredi lors d’une cérémonie.