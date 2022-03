Char russe

Pour les habitants qui n'ont pas fui Marioupol, cette ville du Donbass encore aux mains de Kiev – ils seraient environ 300 000 selon les estimations – le quotidien prend des airs de cauchemar éveillé écrit France Info.

A Marioupol, les frappes russes, qui se sont intensifiées au cours des derniers jours, ont détruit une grande partie de la cité de 450 000 habitants. Depuis plus de deux semaines, l'électricité et les communications sont coupées et quelques rares endroits captent encore un faible signal téléphonique ajoute France Info.

Selon l'armée russe des combats se dérouleraient actuellement au centre de la ville, tandis que que la recherche de survivants continue dans les restes du théâtre qui a été bombardé. Il n'y a toujours aucun bilan, on ignore le nombre de victimes.

Par ailleurs, à l'autre bout du pays, des "missiles" russes ont détruit vendredi une usine dans le quartier de l'aéroport de Lviv, grande ville ukrainienne située près de la frontière polonaise, sans faire de victimes, a affirmé son maire, Andriy Sadovy.

La Pologne aurait reçu plus de deux millions d'Ukrainiens fuyant la guerre indique Le Monde.