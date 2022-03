Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Plus d'un million et demi de réfugiés ont fuit la guerre qui ravage l'Ukraine. En Pologne ils bénéficient d'un immense élan de solidarité, mais il y a aussi un revers de la médaille très sombre : les jeunes isolés dont les parents sont restés en Ukraine sont des proies faciles attirées par de fausses promesses de transport, d'hébergement et d'aide malgré les efforts des bénévoles et des policiers.

Ils risquent de tomber entre les mains de délinquants sexuels, de proxénètes et de trafiquants d'êtres humains

Des personnes malintentionnées rodent dans les gares et aux abords de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Il y a déjà eu des arrestations selon le Daily Telegraph britannique.