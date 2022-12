Twitter a suspendu les comptes de plusieurs journalistes qui couvrent l'actualité d'Elon Musk

Elon Musk

Twitter a suspendu hier jeudi les comptes de plusieurs journalistes qui couvraient le réseau social et son propriétaire Elon Musk. Certains des journalistes avaient tweeté à propos de la décision de Twitter mercredi de suspendre le compte qui signalait automatiquement les positions du jet privé d'Elon Musk écrit Le Figaro.

Les journalistes suspendus appartiennent entre autres à CNN, au New York Times, et au Washington Post, d'autres étant des journalistes indépendants.

Elon Musk a annonçé dans un tweet qu'il allait poursuivre en justice le gestionnaire du compte @ElonJet, désormais suspendu. Ce compte a été créé par un étudiant et il était suivi par environ 500.000 personnes, @ElonJet utilisait les données publiques pour indiquer, de façon automatique, et en temps réel, quand et où l'appareil d'Elon Musk décollait et atterrissait.

Diffuser les données personnelles de quelqu'un en temps réel relève du "doxing", une pratique interdite.