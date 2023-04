Tucker Carlson, présentateur star de Fox News, subitement lâché par la chaîne

L'émission de M. Carlson était une des plus grandes réussites de la chaîne, avec une audience au sommet, mais son cocktail de théories complotistes et d'attaques virulentes sur les cibles préférées de son présentateur n'est sans doute pas pour rien dans les ennuis judiciaires de Fox News.

La nouvelle a provoqué un séisme d'autant plus grand dans le paysage médiatique américain qu'elle était inattendue et soudaine ; La chaîne Fox News a annoncé se séparer de son présentateur star, figure de son créneau le plus prestigieux quotidien, Tucker Carlson. Figure prémusée indéboulonable du fait de sa popularité immense au sein de l'électorat républicain, auquel la chaîne s'adresse principalement, M. Carlson pourrait avoir fait les frais des revers judiciaires qu'a connu Fox News une semaine auparavant. La chaîne d'information avait ainsi été condamnée à verser près de 800 millions de dollars (l'équivalent de 713 millions d'euros) à l'entreprise Dominion, fabriquant de machines de votes électroniques afin d'éviter un procès en diffamation, de nombreuses émissions de Fox News dont celle de Tucker Carlson ayant relayé les rumeurs et attaques du camp républicain contre le vote électronique lors de l'élection de 2020 qui a vu la défaite du candidat Trump.

Alors que la prochain échéance majeure se profile avec une nouvelle élection en 2024, la nouvelle de ce départ visiblement forcé fait office de coup de tonnerre et pourrait avoir servi au propriétaire de la chaîne, le célèbre Rupert Murdoch, a exprimer son mécontentement quand au désordre éditorial qui avait régné dans le contexte de la défaite de Trump. Fox News, désireuse de ne pas être dépassée sur la droite par des médiums d'info prisés par la base électorale trumpiste radicalisée, se serait adonnée à toutes les outrances, quitte à en payer aujourd'hui le prix au tribunal. Tucker Carlson excellait pour s'adresser à cette partie des Etats-Unis chauffée à blanc et prête à mener la guerre culturelle contre la gauche démocrate.

Nul doute que Tucker Carlson devrait trouver rapidement une nouvelle tribune, tant sa popularité auprès de son public reste grande, intouchée, voire possiblement renforcée par son départ. La base républicaine a déjà su exprimer son amour des figures rejetées par ce qu'ils considèrent comme le système, à l'image de Donald Trump. De son côté, Fox News prend un risque industriel mais entend prouver qu'elle reste plus grande que son présentateur star, quitte à renier ce qui a fait son succès ces dernières années.