Passe Sanitaire

"Il ne s’agit plus de la gestion sanitaire de la crise, mais d’une stratégie politique. Après avoir mis les Français en liberté surveillée, le gouvernement voudrait être celui qui les libère, à quelques semaines du premier tour de l’élection présidentielle. La ficelle est un peu grosse." écrivent 20 sénateurs LR dans une tribune publiée par Le Figaro.

"Avec 300.000 contaminations officielles par jour, c’est-à-dire sans doute plus de 500.000 en réalité, ce passe vaccinal n’a aucun sens. Il n’a jamais été nécessaire. Si l’objectif du gouvernement était de limiter la circulation du virus dans des lieux précis, un test négatif serait bien plus efficace qu’une preuve de vaccination, puisque ni deux, ni trois, ni quatre doses n’empêchent d’être contaminé et contagieux" accusent les sénateurs.

"Le gouvernement doit arrêter d’«emmerder les Français» avec des mesures politiciennes dissimulées derrière des prétextes sanitaires. Dans leur immense majorité, nos compatriotes ont fait preuve de responsabilité et d’abnégation, en accompagnant et en respectant les mesures gouvernementales. Mais trop, c’est trop! Ils n’en peuvent plus." ajoutent, entre autres les sénateurs