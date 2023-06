Éric Ciotti souhaite "afficher publiquement le nom des personnes arrêtées en possession de stupéfiants" pour contrer la "hausse de la consommation de drogues". Selon lui, cette publicité dissuaderait d'éventuels consommateurs.

Le député des Alpes-Maritimes estime qu'il est nécessaire de s'attaquer aux deux côtés du problème, à savoir les producteurs et les consommateurs. Il exprime sa conviction qu'il est temps de mener une lutte nationale contre la drogue, en mettant fin à la banalisation et à la complaisance qui l'entourent. Éric Ciotti avait déjà exprimé cette position lors d'une précédente interview sur BFMTV-RMC.

En plus de ces mesures, il propose également l'idée de rendre publiques les amendes prononcées, en utilisant le concept de "name and shame" (nommer et faire honte). Ces informations seraient publiées sur un site du ministère de l'Intérieur. Le député soutient également le maintien de la mise en garde à vue des consommateurs de drogue, soulignant son effet "infamant" et "dissuasif".

En ce qui concerne les consommateurs, Éric Ciotti recommande d'augmenter l'amende de 200 à 1000 euros, tout en travaillant à l'amélioration du recouvrement, qui selon lui, ne s'élève qu'à "40%" actuellement.