Threads, le réseau social de Mark Zuckerberg détrône X, ex-Twitter

En quatre mois, Threads est passé de 18 à 28 millions d’utilisateurs quotidiens aux Etats-Unis.

Le réseau X, ex-Twitter, n’en finit plus de dégringoler. Depuis que le milliardaire Elon Musk l’a acquis, il y a un an et demi, le réseau social a perdu 23 % de ses utilisateurs, souligne Franceinfo. Il est ainsi passé à quelque 556 millions d’utilisateurs actifs une fois par mois fin 2023. Une broutille si on le compare à Instagram et ses 2 milliards d’utilisateurs, et encore plus dérisoire face à un Facebook et ses 3 milliards d’utilisateurs.

Depuis décembre 2023, Threads, le nouveau réseau social venu de la famille Meta, la maison mère de la société de Mark Zuckerberg, est désormais accessible en Europe. Il se veut grand concurrent de X et connaît une croissance très rapide outre-atlantique. En quatre mois, Threads est passé de 18 à 28 millions d’utilisateurs quotidiens aux Etats-Unis, soit +55 % depuis décembre. Le réseau social dépasse ainsi l’ancien Twitter aux 22 millions d’utilisateurs quotidiens aux États-Unis. Même tendance au niveau des utilisateurs mensuels : X fluctue entre 130 et 140 millions quand Threads monte jusqu’à 150 millions.

D’après Franceinfo, Mark Zuckerberg viserait le milliard d’utilisateurs, avec en parallèle l’objectif de lancer la publicité sur ce nouveau réseau social. Selon le dirigeant de Meta, chaque jour, plus de 3,2 milliards de personnes à travers le monde utilisent au moins l’une de ses applications : Facebook, Instagram, WhatsApp, et désormais Threads.