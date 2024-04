« Syndrome de La Havane » : l'arme secrète russe qui a paralysé des diplomates américains

À partir de 2016, des diplomates américains et canadiens ont dit être frappés de mystérieux troubles. Le Kremlin en serait directement à l’origine, selon une enquête de plus d’un an menée par trois médias.

Nausées, vertiges, pertes de mémoire, de l’orientation, de la coordination… Depuis dix ans, des dizaines de diplomates et officiers de renseignement américains sont frappés par le mystérieux « syndrome de La Havane ». Selon un article de l'agence d'investigation The Insider, réalisée en coopération avec la chaîne CBS et le journal Der Spiegel, une unité du service de renseignement militaire russe serait à l’origine de ces troubles provocants dans de nombreux cas des lésions neurologiques graves.

Alors que les agences de sécurité américaines n’ont jamais donné d'explication crédible à ces mystérieux phénomènes, le titre de The Insider est sans détour : « Comment le GRU (le renseignement militaire russe) transforme les diplomates américains en invalides à l'aide d'une arme mystérieuse ». L'enquête affirme avoir établi une « corrélation claire » entre les mystérieux malaises qui frappent en série depuis 2014 les diplomates et agents américains et les déplacements des membres d'une équipe spéciale du GRU, originaire de l'unité 29155.

Deux des victimes ont même pu identifier certains membres du renseignement militaire russe, pour les avoir vus au moment des faits, raconte l’article. L'enquête fait aussi apparaître que l'Académie de médecine militaire proche du GRU travaillait sur les conséquences du « syndrome de La Havane ».

« Une histoire terrible, dont les Américains vont avoir du mal à ignorer les implications », confiait ce lundi le rédacteur en chef de The Insider Timur Olevsky, qui espère que « le Sénat aura honte après cela, d'avoir bloqué l'aide à l'Ukraine ».