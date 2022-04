Sur la création d'un parti unitaire de la majorité, Edouard Philippe ne mâche pas ses mots

Edouard Philippe

Interrogé par Le Figaro sur la nécessité d'avoir une majorité cohérente pour gouverner, Edouard Philippe répond qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs : "Je me réjouis que des gens rejoignent la majorité. D’autant plus qu’il est arrivé que certains ralliés d’aujourd’hui aient des mots assez critiques contre ceux qui l’ont rejointe hier. Je leur dis «bienvenue». Ensuite, je vois bien que certains font des plans sur la structuration d’une future majorité, alors que la présidentielle n’est pas jouée. Tout cela me semble furieusement relever de la fable de Perette et le Pot au lait. Je recommande vivement à chacun de se consacrer à la campagne pour éviter que Marine Le Pen soit élue."

Et sur la formation d'un parti unitaire de la majorité, l'ancien Premier ministre répond : "Je n’ai aucune envie de commenter quelque chose qui n’est pas à l’ordre du jour avant le second tour, et dont je ne connais pas les contours. En 2002, j’ai été l’un des artisans de la création de l’UMP. Le débat entre l’unité et la diversité se posait déjà. Certains prônaient d’aller très loin dans l’unité, d’autres de respecter la diversité. François Bayrou disait: «Si nous pensons tous la même chose, c’est que nous ne pensons rien.» Il est toujours important d’avoir en tête les grands auteurs."

Et sur l'avenir de son mouvement Horizons, il persiste et signe "Nous sommes dans un régime parlementaire, et il ne faut pas l’oublier. Est-ce que Horizons prendra sa part dans la majorité? Oui, nous sommes là, nous avons vocation à soutenir le président de la République et faire en sorte que le quinquennat soit un succès"