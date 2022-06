Stade de France: un champion britannique d'arts martiaux raconte sa soirée de cauchemar

Stade de France

Paddy Pimblett est un fan de l'équipe de Liverpool, il est aussi une des stars en devenir de l’UFC, la plus grosse organisation au monde de MMA, un spécialiste des arts martiaux. Il a longuement raconté à RMC Sport sa soirée au Stade de France, samedi dernier.

"Quand on est sorti du stade, il y avait des groupes d'une trentaine de personnes qui couraient partout. Des meutes. Certains d’entre eux avaient des armes, des machettes, des couteaux, des barres de fer, des battes… Il fallait juste essayer de s’enfuir. Les gens étaient mis au sol, on leur volait leur montre et leurs affaires. Certains se sont fait arracher leur sac. Ils les agrippaient, coupaient la lanière pour arracher le sac et courir. Avant le match, j’ai aussi vu des gens se faire arracher des tickets, des choses comme ça. Mais c’était vraiment après le match, à la sortie du stade, que c’était le pire".

"J’étais avec mon oncle et des amis. L’un d’eux avait 50 ans, les autres 19 et 23. On a décidé de rester collés les uns aux autres pour se protéger. Un groupe d’Irlandais m’a ensuite reconnu et m’a lancé: 'Qu’est-ce qui se passe Paddy? Tout va bien?' Ils étaient six donc ils ont commencé à marcher avec nous. Nous étions chanceux d’être une douzaine car ces bandes, et je ne sais pas s’ils étaient des locaux mais c’était bien des gens qui vivaient autour de Saint-Denis, ces bandes nous regardaient et quand ils voyaient combien on était, ils ne venaient pas nous embêter. Ils passaient juste devant nous en courant et en criant."