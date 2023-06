Sous-marin disparu : un ancien médecin de la marine américaine révèle ce qui se serait vraiment passé pour l’équipage

Le Dr Dale Molé, ancien directeur de la médecine sous-marine et de la santé radiologique de l'US Navy, a déclaré auprès du DailyMail que les décès auraient été rapides et indolores et que les occupants du Titan, le sous-marin parti observer le Titanic, seraient morts presque instantanément à cause des forces extraordinaires exercées par l'océan en profondeur.

« Cela aurait été si soudain qu'ils n'auraient même pas su qu'il y avait un problème ou ce qui leur était arrivé », a-t-il déclaré. « Tu es vivant une milliseconde, et la milliseconde suivante tu es mort », poursuit-il.

Le minuscule sous-marin transportant l'équipage était protégé par une chambre de pression, une nacelle scellée qui maintient une pression interne nettement supérieure à la pression ambiante, un système de gaz sous pression pour contrôler la pression interne et une alimentation en gaz respiratoire pour les occupants. « La coque de pression est la chambre où résident les occupants. C'est comme s'ils avaient atteint le fond lorsque le récipient sous pression a implosé, et généralement, lorsqu'il cède, il cède d'un seul coup », précise le Dr Dale Molé. « On dirait que c'est le cylindre en fibre de carbone qui a cédé et a entraîné l’implosion », avance-t-il.

Si la manière dont la chambre de pression a été percée reste incertaine, une telle implosion pourrait être due à une fuite, une panne de courant ou un petit incendie dû à un court-circuit électrique.