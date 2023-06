Sous-marin disparu près du Titanic : les passagers sont décédés

Une image d'illustration du sous-marin Titan, mise à disposition par l'entreprise OceanGate Expeditions.

C’est un épilogue douloureux pour les proches des victimes. Les passagers du Titan, un petit submersible qui avait plongé dimanche pour visiter l'épave du Titanic, « sont malheureusement morts », a annoncé OceanGate jeudi soir, l'entreprise organisatrice de l'expédition, dans un communiqué.

Les garde-côtes américains avaient annoncé un peu plus tôt dans la journée sur Twitter qu'un « champ de débris » avait été localisé « dans la zone de recherche par un ROV (Remotely Operated Vehicle, soit engin téléguidé, ndlr) près du Titanic ». Selon eux, l'engin a subi une « implosion catastrophique ».

Si le Titan, un petit explorateur en eaux profondes, devait refaire surface sept heures après avoir plongé, le contact avec la surface a été perdu moins de deux heures après son départ.

Dès le début des recherches, des informations mettant en cause la fiabilité du submersible ont été dévoilées. En 2018, un David Lochridge, un ex-dirigeant de la compagnie, avait été licencié après avoir émis de sérieux doutes sur la sûreté du sous-marin. Selon lui, le hublot à l'avant de l'appareil a été conçu pour résister à la pression subie à 1.300 m de profondeur, et non à 4.000 m.

Parmi les victimes se trouvent le patron d'OceanGate, l'Américain Stockton Rush, un richissime homme d'affaires britannique, Hamish Harding (58 ans), l'ancien plongeur et militaire de la marine, le Français Paul-Henri Nargeolet (77 ans), surnommé « M. Titanic », le magnat pakistanais Shahzada Dawood (48 ans) et son fils Suleman (19 ans), tous deux ayant également la nationalité britannique.