Sondage : Macron en tête, devant Le Pen, suivie par Zemmour, tandis que Pécresse est devancée de peu par Mélenchon

Valérie Pécresse

Selon un sondage Elabe pour l'Express et BFM TV portant sur les intentions de vote au 1er tour

Emmanuel Macron est largement en tête des intentions de vote du premier tour avec 25%, soit une progression d'un demi-point par rapport à la semaine passée, selon un sondage Elabe pour L'Express et BFM TV, en partenariat avec SFR, les 27 et 28 février.

Marine Le Pen perd un point et descend à 17% d'intentions de vote. Malgré un gain d'un demi-point, Valérie Pécresse vient d'être dépassée par Jean-Luc Mélenchon, qui poursuit sa progression.

Pour 38% des sondés, la crise ukrainienne aura un impact sur leur choix à la présidentielle. Dans ce contexte, 1 Français sur 2 fait confiance à Emmanuel Macron, ce qui en fait le candidat le plus crédible, loin devant Marine Le Pen (35 %), Valérie Pécresse (23 %) et Jean-Luc Mélenchon (22 %). Eric Zemmour, pourtant troisième homme des intentions de vote, est relégué loin derrière avec 17%.

*Echantillon de 1 431 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, dont 1 330 inscrits sur les listes électorales. Interrogation par Internet les 27 et 28 février 2022.