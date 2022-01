Sondage : 74 % des Français estiment que le système de santé se dégrade

Consultation

74 % des Français considèrent que le système de santé s’est dégradé au cours de ces dernières années, contre 57 % en 2007 selon une enquête Ifop-Biogaran réalisée du 7 au 8 décembre 2021 signalée par Le Parisien.

« C’est exact. On en est les témoins et observateurs privilégiés, soupire Jacques Battistoni, le président du syndicat de généralistes MG France. On mesure les difficultés d’accès aux soins de nos concitoyens, mais aussi les difficultés d’accéder au système hospitalier, qui est à bout de souffle. Le point le plus visible concerne les soins du quotidien du fait du départ à la retraite de nombreux généralistes. Le recours à l’hôpital ne concerne qu’un patient sur cent chaque jour, les cabinets médicaux règlent la majorité des cas. »

La moitié des Français (51 %) affirment avoir dû se passer d’une consultation chez un généraliste, du fait de difficultés à décrocher un rendez-vous assez rapidement.

Enquête Ifop pour Biogaran réalisée par questionnaire auto administré en ligne du 7 au 8 décembre 2021 auprès d’un échantillon de 1 004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus