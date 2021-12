SNCF, le prix d'une grève évitée : prime de 600 euros pour les conducteurs, et 300 euros pour les contrôleurs

TGV

La CGT-Cheminots et SUD-Rail ont levé jeudi leurs appels à faire grève de vendredi à dimanche sur l'axe TGV Sud-Est, mais cette décision est «trop tardive» pour améliorer le trafic vendredi, où seulement un TGV Sud-Est sur deux circule, ont annoncé les syndicats et la direction de la SNCF. 50.000 passagers vont donc être pénalisés par ce mouvement social mort-né selon Le Figaro.

Mais le trafic restefortement perturbé, par ailleurs, par une nouvelle grève vendredi sur une douzaine de lignes, comme les RER B, C et D.

Au final, c’est un énorme gâchis pour les passagers privés de train vendredi mais aussi pour la SNCF. Le groupe public n’avait pas besoin de ce psychodrame au moment où l’ouverture à la concurrence devient réalité: ce samedi, Trenitalia fera circuler ses premiers TGV entre Paris et Lyon, avec une prolongation jusqu’à Turin et Milan.

Dans un premier temps, les négociations ont capoté à cause de la surenchère de la CGT. «Lors de notre première réunion, la CGT nous a affirmé que le préavis de grève serait levé si on accordait une prime de 300 euros aux conducteurs. Nous avons tout de suite dit d’accord», raconte Alain Krakovitch, directeur de Voyages SNCF. Changement de ton le lendemain où la CGT a exigé 600 euros pour les conducteurs et 300 euros pour les contrôleurs.

Le troisième acte de cette coûteuse pièce s’est joué mercredi en fin de matinée. «La CGT est revenue vers nous en disant qu’il fallait encore plus que 600 euros pour les conducteurs et 300 euros pour les contrôleurs, continue Alain Krakovitch. Là, nous avons dit stop. Nous n’irons pas au-delà.».

Finalement, la CGT-cheminots a été rappelée à l’ordre par ses troupes qui ne voulaient pas se lancer dans un conflit à l’issue incertaine, alors que la prime de 600 euros pour les conducteurs et de 300 pour les contrôleurs leur paraissait correcte.