Une bonne et une mauvaise nouvelle SNCF : Bénéfice record et augmentation tarifaire des péages

Au cours de l'année 2022, la SNCF a engrangé un chiffre d'affaires record de 41,4 milliards d'euros (+19%) pour un profit net de 2,4 milliards d'euros, une activité rentable et en progression pour toutes les entités du groupe. Ce bilan est en total contraste avec les 890 millions d'euros de profit l’an passé et la perte de 800 millions d'euros en 2020.

En parallèle, SNCF Réseau a reçu le feu vert officiel de son régulateur l'ART pour majorer ses péages ferroviaires de 7,6 % l'an prochain pour les TGV, et de 8 % pour les TER. Ces majorations ont pour objectif de rattraper l'inflation sur ses chantiers et tenir ses objectifs d'assainissement économique. Deux autres vagues de hausse de moindre ampleur sont calées pour 2025 et 2026.